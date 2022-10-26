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​Другие люди

«Югракон» ценен тем, что дал свободу самовыражения свободной и открытой молодежи

​Другие люди
Фото vk.com/ugracon

Уважаемый коллега Эдуард Иваницкий раскритиковал мое позитивное отношение к фестивалю «Югракон». Вообще я сознательно не стал погружаться в содержание этого события, сделав упор на то, что мероприятие было: а) молодежным; б) современным (без набивших оскомину советских штампов, типа «мама-папа-я спортивная семья»); в) добровольно многочисленным; д) позитивным (почитайте тучу отзывов в соцсетях). Но раз уж есть запрос на обсуждение смыслов, давайте обсудим.

«На какой идее объединять сегодня нашу безыдейную молодежь? О чем был «Югракон», о котором так восторгался мой коллега? Нарядились мальчики и девочки в любимые ими персонажи западных мультиков, героев Марвела и анимэ. Ну и? В чем ценность этих персонажей? И ведь все не так безобидно, как нам кажется. Это в очередной раз приверженность и любовь наших детей к какой угодно культуре, кроме нашей собственной», – пишет Эдуард.

Давайте начнем с того, что «Югракон» – это, в сущности, гик-фестиваль. Гики – это люди, увлеченные определенными пластами массовой культуры и технологий. В сфере их интересов, как правило – фантастика, фэнтези, компьютерные и настольные игры, аниме, комиксы. Относиться к этим явлениям с пренебрежением или презрением может только человек, который не имеет абсолютно никакого представления о происходящем.

Возьмем аниме, которое Эдуард обвинил в «налете эротизма». Не знаю, что смотрел уважаемый коллега, но, судя по всему, не смотрел ничего вообще, максимум какие-то вырезки, которые предлагают своей аудитории российские госканалы. Но аниме, равно как манга (японские комиксы) – это невероятной мощи культурное явление. В самых популярных произведениях этого жанра глубина смысла, философский, этический, мировоззренческий подтекст, подача, драматургия высочайшего уровня. Не верите мне – посмотрите на досуге разборы уважаемых экспертов из отечественного «Кинопоиска» хотя бы про «Тетрадь смерти» или «Атаку титанов» (его так вообще назвали «главным сериалом современности»), я уж молчу о таком титаническом труде как «Евангелион».

Супергеройские фильмы студии Marvel, о которых с тем же пренебрежением говорит Эдуард, тоже не так просты, как кажутся. Вся эта серия стала ответом на масштабный общечеловеческий запрос на защиту от хаоса, который обрушился на нашу планету с начала 2000-х. При этом, несмотря на внешнюю простоту и яркость картинки, там поднимаются вопросы бытия, жизни и принятия смерти, самопожертвования, отношения отцов и детей, и даже (вы удивитесь, Эдуард) сатиры на американскую военщину. Посмотрите внимательно на досуге первого «Железного человека». Либо опять сделаю отсылку к уважаемому «Кинопоиску» с разбором – как и почему такую гигантскую популярность получили супергерои.

Продолжая про культуру. Я не зря поставил на обложку своего блога про «Югракон» человека, который косплеит Лешего из компьютерной игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Вообще книжная серия «Ведьмак», написанная Анджеем Сапковским, весьма интересна, но еще важнее то, что она легла в основу серии игр «Ведьмак» от польской студии CD Project Red. И я вам могу ответственно сказать, что эта игра – не просто произведение искусства само по себе по целой массе причин, но и, в сущности, энциклопедия европейских и славянских мифов. То есть, в том числе, нашей с вами культуры.

В продолжение этого вопроса и тезиса, что «опять дети любят что угодно, но не наше». Эти, как вы выражаетесь, «дети» на самом деле дают нашей культуре будущее. Они не уехали из России, не перестали говорить на русском языке, они точно так же, как и мы, читали в школе Пушкина, Лермонтова, Достоевского. Наверное, они смотрели меньше советских фильмов, чем мы – беда ли это? Наверняка, в каких-нибудь США масса подростков и молодых людей не видели фильмы раннего классического Голливуда, но смотрели «Тетрадь смерти» или «Наруто». А еще играли в японскую Legend of Zelda, французскую Assassin’s Creed, польскую Witcher. Не знаю, убивается ли кто-то там по этому поводу. Я бы не стал.

Молодые люди с «Югракона» не отрекались от русской культуры. Они продолжают быть ее частью, параллельно обогащаясь лучшими плодами других культур. И это прекрасно, потому что подобное «перекрестное опыление» позволяет избежать замыкания на себе с последующим вырождением – то, к чему у нас в России, кажется, дело движется полным ходом. Надеюсь, не получится.

В завершение – к самому первому микротезису о «безыдейной молодежи». Мне кажется, что такой пренебрежительный подход оскорбителен сам по себе. Возможно, для вас «идея» – это шагать строем и дружно петь песни о прекрасной стране и великом вожде. Но идеи бывают разные. Мне видится, что идея той молодежи, которая была на «Юграконе» – это открытость, дружелюбие, гуманизм, позитивный (а не опасливо-враждебный) взгляд на тех, кто от них отличается, желание быть с миром и жить в мире.

Именно такая молодежь и нужна нашей стране в первую очередь.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 134, комментариев: 0
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