Почему россияне и бизнес прячутся от налогов

Не скажу, что бьюсь днями и ночами за то, чтобы предприниматели все делали абсолютно правильно, по закону, с чистой совестью и незамутненными помыслами. Да, я пишу о том, что происходит, пишу о том, как правильно, однако право выбора куда двигаться остается всегда за каждым предпринимателем, каждым руководителем, каждым владельцем компании.
И про зарплату я тоже говорю, что надо:
1) платить;
2) платить 2 раза в месяц;
3) платить вовремя все налоги с ФОТ;
4) платить не меньше регионального МРОТ;
5) платить хотя бы на 10-20 процентов больше МРОТ;
6) регулярно индексировать зарплату (раз в год);
7) регулярно отправлять сотрудников в отпуска.
Однако в микро и в малом бизнесе желающих оформлять официально сотрудников не так уж много. Почему?
1. Смотрим новости, видим, куда идут деньги.
2. Налоговое бремя иногда неадекватно структуре и доходности компании и владельца в итоге.
3. Чтобы выплачивать всю зарплату «белую» надо так поднять цену за свою услугу/работу/товары, что по такой цене конечный потребитель не готов ее оплачивать.
4. Шансов дожить до пенсии, которая в теории должна платиться со страховых взносов, уплаченных работодателем за физика, не так уж много (особенно про мужчин, извините).
Что думают по этому поводу фискальные органы?
А ничего они не думают. Было сказано: пополнить бюджет налогами. И растет собираемость. Из каждого окна рапортуют о рекордных сборах налогов по сравнению с...
Поэтому люди митингуют. Рублем. Работодатели бастуют, не трудоустраивая новых сотрудников, предлагая им разные формы сотрудничества, но вне трудовых отношений: ИП, самозанятость, черная зарплата. Работники бастуют, понимая, что можно с работодателем договориться о том, что вместо 50 тыс. чистыми он будет получать 70 тыс., но работодатель не будет уплачивать страховые взносы.
Мы воруем сами у себя. Но сделать пока с этим ничего не можем.
Общество платит налогов не столько, сколько устанавливает государство. Это – иллюзия. Оно платит налогов столько, сколько готово платить для того, чтобы потребитель мог купить то, что само общество производит. Баланс, знаете ли, он не только кислотно-щелочным бывает.