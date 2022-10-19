Почему у нас больше нет титанов типа Кукуевицкого, Салманова и Коротчаева

С интересом прочитал текст уважаемого читателя siapress.ru Александра Коновалова о том, почему наше время не порождает новых титанов уровня Салманова, Кукуевицкого, Коротчаева, Солохина и других личностей, которые создали Югру и Сургут и теперь отражены в названиях улиц. Действительно, не так много наших современников из Югры, чья активность пришлась на последнее тридцатилетие, можно назвать хотя бы примерно равными вышеперечисленным отцам-основателям.

Почему так? Казалось бы – Советский Союз второй половины ХХ века был хоть и не настолько людоедским, как в первые десятилетия своего существования, но все же тоталитарным государством. Я бы не сказал, что россияне в принципе успели пожить при полноценной демократии, скорее, последние 30 лет это были разные формы и жесткости авторитаризма. Но все равно – даже сегодня свобод у жителей нашей страны несоизмеримо больше, чем было в годы молодости и зрелости великанов советской эпохи.

Мне кажется, что одна из причин в идеологии. Тогда она была. Не предмет этого материала оценивать ее качество и правильность / ошибочность, но важно констатировать – в Советском Союзе существовала полноценная идеология, и она была направлена в будущее. Достижимо ли было то будущее, и куда мы в итоги пришли – совершенно иные вопросы, но само по себе наличие подобной картины мира дает пассионариям определенный заряд и некоторые шансы пробиться и сделать большие дела.

Сейчас то, что пытается (безуспешно) подменить собой идеологию – это смесь специфически понимаемого патриотизма в значении «безотчетная любовь к начальству и признание его правоты во всем», консерватизма, ресентимента и попытки вернуться в великое прошлое. То самое, где наши нынешние руководители были молоды, а СССР был равноценным полюсом силы с США. Является ли это сильным образом будущего? Сомневаюсь.

Но в конце хочется сделать парадоксальный вывод. Возможно, описанное мною выше даже и неплохо. Потому что сильные и захватывающие умы целых народов идеологии, на которые мы насмотрелись в ХХ веке, угробили какое-то невообразимое количество народа. «Большие дела» и «мегапроекты» бывают разные. Кто-то великие железные дороги строил, а кто-то концентрационные лагеря. Сходу и не скажешь, чего больше было.

Недавно услышал суждение о том, что «обмельчал» политик нынче – вон раньше были монументы, типа Черчилля или Де Голля, а тут какие-то мальки плавают. Причина в том, что тяжелые и кризисные времена порождают сильных лидеров. А в скучные и спокойные годы таковые просто не нужны (напомню – популярнейший британский политик Уинстон Черчилль проиграл первые же выборы после Второй Мировой войны – потому что настало другое время). Знаете ли вы хотя бы одного президента или премьер-министра Австралии, одной из богатейших стран мира, которая в «геополитике» практически не замешана? То-то и оно.

Поэтому, знаете, хочется уже в скучные времена как-то вернуться. Без идеологии, без мегапроектов, без преодоления жутких кризисов. А с нормальной жизнью.