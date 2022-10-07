Нужно запечатлеть разрушение сургутского ж/д вокзала

Сургутский ж/д вокзал готовятся сносить, но происходит это с некоторым нарушением графика – об этом упомянул в ходе заседания штаба по городскому хозяйству глава Андрей Филатов. Впрочем, ломать – не строить, с этим у нас точно справятся, сомнений нет. Но тут наш уважаемый читатель Александр Коновалов высказал нетривиальную мысль в комментариях: поставить камеры, чтобы люди могли посмотреть, как завершает свое существование последний заметный объект советского модернизма в Сургуте. Если кто пропустил, на всякий случай напомню: в мире больше нет другого такого здания, как наш городской ж/д вокзал, подробности читайте здесь.

Я бы хотел развить мысль нашего читателя. Поставить камеры и записать разрушение сургутского ж/д вокзала – это не для нас нынешних, но для нас будущих и наших потомков. Это память о том, как мы относились к своему наследию. И о том, как мы допустили подобное варварство в нашем городе.

Память об этом всем сохранить надо. С надеждой на то, что люди извлекут уроки и больше подобного делать не будут.