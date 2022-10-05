Россия подошла к черте, когда экстремистским может стать фильм «В бой идут одни старики»

Госсовет Крыма направил в МВД заявление о необходимости признать экстремистской украинскую песню «Червона калина». Председатель парламентского комитета по культуре и охране культурного наследия Николай Волков сравнил это произведение с уже признанной запрещенной и экстремистской книгой Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Даже придумали какой-то бред о том, что якобы песню написали австрийцы во время Первой Мировой войны, чтобы под нее «сформировать дивизии в Галичине для борьбы с братьями славянами». Редкий конспирологический бред, надо сказать.

Тем не менее. Если все же решение будет принято, значит, экстремистским автоматически должен стать фильм «В бой идут одни старики», где «Червону калину» исполнял Маэстро Леонид Быков. Это фильм, который лично я и еще плюс несколько десятков миллионов россиян относят к числу любимейших. Под который неизменно смеются и плачут каждый май.

Вот мы тут сокрушаемся ежедневно о том, как в мире «отменяют» нашу культуру. А сами-то в правильном направлении движемся, как считаете?