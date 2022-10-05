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​Учитель — это прежде всего призвание, особенное состояние души, и уже потом – работа

Заместитель председателя думы Тюменской области Галина Резяпова поздравляет с Днем учителя

​Учитель — это прежде всего призвание, особенное состояние души, и уже потом – работа
Фото: Дума Тюменской области

Дорогие педагоги, преподаватели, уважаемые ветераны системы образования!

Поздравлю всех и каждого с профессиональным праздником – Днем Учителя.

Мой многолетний опыт дает мне право трепетного отношения к людям вашей профессии. Слово «Учитель» я пишу с большой буквы. Потому, что уверена – это прежде всего призвание, особенное состояние души, и уже потом – работа. Да, работа трудная и ответственная, но очень важная и нужная. Вы формируете будущее нашего города, округа. От результатов вашего труда зависит успешное развитие целой страны.

От всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья, творческого роста и отличного настроения.

С праздником, с Днем Учителя!


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Сегодня в 10:17, просмотров: 85, комментариев: 0
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