Решение проблемы скулшутинга лежит на поверхности, но проще обвинить во всем видеоигры и забугорных врагов

После стрельбы в Ижевске (как и после любых других эпизодов скулшутинга) начнется цирк с конями и акробатами. Будут обвинять все и всех – компьютерные игры, забугорных врагов, разные террористические организации и прочее, прочее, прочее.

Но почему-то никто не хочет усилить охрану в школах. До сих пор, несмотря на подобные инциденты в Керчи и Казани, на постах сидят женщины и пенсионеры. Да, может быть где-то точечно эту функцию выполняет крепкий и подготовленный парнишка, но что он может сделать против вооруженного человека? Стать живым щитом?

Сейчас вновь проведут проверки в школах. Перед их началом на входе поставят металлорамку, показательно обыщут рюкзаки нескольких школьников, детям проведут инструктажи, а через пару недель все вернется на круги своя. Ровно до того момента, как очередной сумасшедший не решит ворваться куда-нибудь и пострелять.

Давно принять какие-то жесткие меры. И я сейчас не об отмене видеоигр. Уже достоверно известно, что ижевский стрелок был болен шизофренией. Почему бы не обязать участковых врачей или полицейских присматривать за душевнобольными, которые в перспективе могут навредить себе и окружающим? Не вести разговоры о том, хотели бы они что-то сделать с собой или другими людьми (шизофреники, кстати, далеко не наивные люди), а конкретно прийти, посмотреть как живет, с кем живет, имеется ли оружие (даже незарегистрированное), опросить соседей.

И другое – начать работать над закрытием нелегального рынка оружия, что уже звучит фантастически. Ну не должно быть так, чтобы любой человек с возможность выхода в интернет мог приобрести огнестрел.

Проблемы-то лежат на поверхности. Как и решения этих проблем. Но проще, конечно, обвинить во всем кровавые видеоигры и других «невидимых» врагов.