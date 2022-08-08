Зачем нужно было резать кедры ради «Свадебного маршрута» в Сургуте

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог общественника Сергея Глинских про благоустройство в «Кедровом Логу». Приводим его мнение полностью.

Боль сердца моего – вырубка кедров в парке «Кедровый Лог». Сама идея сделать здесь свадебный маршрут ущербна. Почему? Вот как вы представляете кавалькады машин, которые ближе к выходным уже который год нарушают тишину отдыха и лечения работников ПАО «СНГ», и не только их?

Понятно, что бедным молодоженам тогда в Сургуте некуда было податься и распить свои бутылки шампанского, сделать фотосессии. Поэтому к благоустроенной площади у лечебного корпуса санатория они «пробили тропу». Руководство санатория не возражало, и КПП у мостика через Кедровый ручей не сооружало. Это делает им респект и уважение. Получилось этакое общественное пространство, которое полюбилось молодоженам. Опять же углубившись в парк можно было бы покормить белочек. Красота и идиллия!

Но друзья! Это все казалось временным явлением. Думалось, что появится свадебный парк в другом месте: вблизи Дворца торжеств или в иных местах города, где, приложив руки, и, главное, вложив деньги можно было бы сварганить «Свадебный маршрут» более масштабный. Где возможно был бы и фонтан, и реальный, а не виртуальный «геокупол».

Кстати, почему «геокупол»? Наверное, это одна из креативных идей благоустроителей «Свадебного маршрута». Сразу возникает ассоциация с чем-то воздушным, грандиозным и архитектурным по определению. Ибо и «купол цирка» (везде) или «железный купол» (Израиль) – это все-таки что-то воздушное и наверху, но никак не на земле в виде газона.

Поэтому то, что сооружают в парке «Кедровый Лог» для молодоженов, в любом случае украсит город. Но осадочек из-за вырубленного гектара единственного кедрового островка в городе все-таки остался. Впрочем, с таким благоустройством (за исключением укладки плитки) и любой уголок Сургута мог украсить этот «Свадебный маршрут». И, я надеюсь, что молодожены поехали бы на то новое место отмечать свое главное событие в жизни.

А кто страдает ностальгией – то битте, велкам в заповедный Кедровый Лог без «Свадебного маршрута». И здесь тоже можно было бы получить кайф от нетронутого руками сургутских «благоустроителей» уголка девственной природы кедрового парка с его тишиной и белочками.