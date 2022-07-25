Чем чревата потеря среднего класса для России

Сегодня вышла любопытная новость про средний класс – что в Югре к этой категории можно отнести 28,5 процента семей, а в среднем по России – 11,5 процента. Расшифровка такая: средний класс в понимании исследователей РИА «Новости» – семьи, способные позволить себе адекватные их численному составу квартиру и машину, имеющие один качественный отпуск в течение года, а их доходы после уплаты всех кредитов составляют не менее двух прожиточных минимумов на человека.

С последним пунктом есть нюансы. Величина прожиточного минимума колеблется от региона к региону, и внутри каждого субъекта федерации она разная для работающих, пенсионеров и детей. Думаю, все же считали по среднему – в Югре он, для справки, 18 625 рублей. То есть для попадания в средний класс семье из четырех человек в нашем регионе нужно после исполнения кредитных обязательств иметь не меньше 150 000 рублей. С учетом, что средний платеж по ипотеке в России – около 26 тысяч рублей, плюс, возможно, автокредит и другие платежи, итого давайте предположим, что средний класс у нас начинается с уровня доходов порядка 180-190 тысяч рублей на семью с двумя детьми или около 100 тысяч – на пару без детей.

Выходит, что в богатой Югре таких семей – около 30 процентов. В среднем по России (там порог входа в эту страту явно ниже югорского) – вообще 11,5 процента.

Я даже не буду задавать вопрос, много это или мало. Потому что и так понятно – чудовищно мало. В подтверждение приведу данные Росстата об уровне бедности по первому кварталу 2022 года. Их расчет шел исходя из потребительской корзины, сформированной в IV квартале 2020 года с учетом инфляции (а она только с января 2021 по январь 2022 составила 11,5 процента – это без учета событий, начавшихся в феврале). Тем не менее – Росстат считает, что на конец марта 2022 года в России граница бедности составляла немногим менее 13 тысяч рублей дохода на человека, и в этом состоянии у нас пребывали на тот момент 20,9 млн человек, или 14,3 процента.

Еще раз – условный средний класс – 11,5 процента, а откровенная нищета – 14,3 процента. Конечно, нельзя воспринимать эти цифры как абсолют, потому как есть теневая экономика, неафишируемые подработки, неофициальная занятость и прочее – но это не поменяет показатели критически.

Если дать очень краткую, емкую и мягкую характеристику ситуации, то это – катастрофа. Потому как наличие крепкого среднего класса – один из базисов нормального существования страны. Важность этого баланса приводил еще Аристотель. Средний класс имеет достаточно для качественной жизни, поэтому не стремится «раскулачить» богатых. При этом ему самому есть, что терять, так что он заинтересован в соблюдении законности и контроле над властью, дабы она не устроила какой-нибудь гадости. У нас в эту страту попадает примерно 11 процентов человек, а в развитых странах первого мира – примерно от 40 до 60. Почувствуйте разницу.

Действительно – Россия это очень богатая страна с очень бедными гражданами. А из бедности произрастает масса очевидных социальных проблем (типа преступности, алкоголизма и наркомании – и далее по списку), а также неочевидных общественных и политических – правовой нигилизм, абсентеизм, атомизация, низкий уровень доверия.

Впрочем, кому как – для нынешней российской власти ситуация выглядит вполне себе даже неплохо. С бедным народом проще управляться, а этот ваш средний класс требует политического представительства, права качает, думает много. Так что обитателей верхних этажей нынешнее положение вещей вполне устраивает, и (как показывает практика некоторых наиболее бедных стран, и даже failed-state) может устраивать десятилетиями.

Вопрос в том, насколько оно совпадает с интересами наших граждан, которые уже считай десять лет, как теряют в реальных доходах, сползают из среднего класса в бедность, а из бедности – в нищету.