Югра вошла в топ-5 российских регионов по численности среднего класса

Югра заняла 4 место в рейтинге российских регионов по численности среднего класса, опубликованного РИА «Новости». Согласно результатам исследования, 28,5% югорских семей относятся к среднему классу.

Аналитики под средним классом подразумевают семьи, которые могут позволить себе приобретение автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. Кроме того, после выплаты всех кредитов на повседневные нужды у них остается не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Всего в России к среднему классу относятся 11,5% семей. Первое место рейтинга занимает Ямал, где доля семей среднего класса составляет 46,6%. На втором месте находится Магаданская область (37,1%) и на третьем — Чукотский автономный округ (33,1%).

Наименьшее количество семей среднего класса живет в Кабардино-Балкарской республике (2,8%), Ингушетии (1,6%) и Чеченской республике (1,5%).