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​Даже в Норильске почти век назад сделали качественную рекреацию у реки, а у нас все никак

Сургуту нужно прекратить экономить на создании водной рекреации для горожан

​Даже в Норильске почти век назад сделали качественную рекреацию у реки, а у нас все никак
Фото siapress.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал блог Дмитрия Щеглова «Утопленники и бумажки». Приводим его мнение полностью.

Конечно, власти забили на акватории рек, проток, искусственных водоемов (карьеров) и озер в шаговой доступности от Сургута для организации отдыха граждан на воде и близ воды. Они этот природный ресурс в упор не видят. Лучше тупо ковырять землю в природных парках для благоустройства и организовывать там летний отдых граждан. Но граждан то тянет ближе к водичке.

У властей есть отмазка, типа – север, короткое лето. Ничего, перебьетесь: два месяца без отдыха на воде и у воды. А зимой мы вам сварганим ледовые городки, ледяные светящиеся фигуры и даже катки. Зашибись будет. Однако нынешним руководителям надо бы поучиться у Авраамия Завенягина.

Кто такой? Это начальник строительства Норильского горнометаллургического комбината, основатель города Норильска и по совместительству начальник «НорильскЛага». Так вот даже в суровых условия Крайнего Севера Завенягин нашел возможность организовать отдых для горожан близ воды на озере Лама (165 км) на плато Путоран.

А получилось так. Он послал заключенных на это озеро для лесозаготовок, но, увидев красоты вокруг озера, отменил лесозаготовки и организовал здесь базу отдыха для работников НГМК. Это были 30-е годы прошлого столетия. И в настоящее время плато Путоран (горы высотой 800-1500 м без вершин), его многочленные речки, водопады и озера – это место для отдыха и туризма не только норильчан, но многочисленных туристов со всей России и мира. Туристические маршруты на Путоран начинаются от Норильска по воде, и, кроме того, на Путоран заходит круизный теплоход «Максим Горький».

Вот так. Но в Сургуте нет Путорана, скажите вы. Да. Значит, нужно открыть свой «Путоран». Нужно открыть место для отдыха горожан у воды и на воде. Тут как-то Азат Ислаев хвастался президенту РФ большими возможностями «Северречфлота» (Волга отдыхает). Тогда тем более отдых на воде и туристические маршруты на водном транспорте с высадкой на прекрасных пляжах – это один из вариантов провести время на воде и позагорать.

Это один из вариантов. А если прикинуть наши возможности, то как минимум пять вариантов зон пляжного отдыха можно организовать в Сургуте и в шаговой доступности от города. За круизный маршрут одного дня из Сургута я молчу, ибо город не имеет возможности содержать такие суда. А округ и «Северречфлот» могли бы уже давно запустить в эксплуатацию такое нужное для туризма и отдыха судно. Просто надо работать.

Конечно, таблички повесить на водоемах и подбить статистику трагедий на воде по окончанию летнего сезона проще, опять же, это и экономия бюджета. Но нужно помнить простую истину: «Мы работаем, чтобы сделать нашу жизнь лучше». И бюджетные траты на отдых людей – это самые рациональные траты наших бюджетных средств. А экономить бюджет на обустройстве пляжей и зон отдыха у воды – это неправильный ответ властей на тему летнего отдыха жителей города Сургута.


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Сегодня в 18:36, просмотров: 84, комментариев: 0
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