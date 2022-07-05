Общественники Сургут не спасут, но шанс есть

Журналист Эдуард Иваницкий отреагировал на блог общественника Сергея Глинских о том, почему отстаивать права и законность в России можно и нужно. Приводим его комментарий полностью.

Под статьей Глинских есть комментарий Тараса Самборского: «А если бы таких активистов, как Сергей Глинских, было бы не один-два, а двадцать два? Сургут бы не узнали».

На мой взгляд – и да, и нет.

Конечно, важно, чтобы были активисты, общественники и независимые журналисты. Как правило, именно они своевременно доносят до власти актуальную информацию о городских проблемах. Но есть еще один очень значительный фактор – это сама власть.

На примере Глинских. Он в предыдущие пять лет поднимал, озвучивал и разоблачал огромное множество фактов самых разных нарушений. Так вот: НИ ОДИН из его материалов так ничего и не изменил. Городская власть ни его, ни его материалы просто не замечала. И это при том, что Сергея при встрече мэр очень тепло по-дружески приветствовал, одобрительно похлопывал по плечу, зазывал на чай. И ВСЕ. В общем-то, то же самое было по отношению к другим таким же активистам, и я не исключение.

Единственное на что нам с Глинских удалось повлиять, это история с приватизацией ГТС. Там сложилось несколько факторов: информация в домовых чатах с легкой руки самых разных людей, и наши публикации на siapress.ru, и позиция Сургутнефтегаза. А по всем другим вопросам, включая скандальную продажу центральной аптеки по смехотворной цене очередному «южанину», городская власть действовала по принципу: «Собаки лают, а караван идет».

Что же изменилось в городе, чтобы появилось заветное «было-стало»? А ответ простой. Сама власть в городе сегодня другая. И кто бы как к ней не относился, и имеет на это полное право, есть один непреложный факт: эта власть, по крайней мере слышит! А это, согласитесь, после десяти лет отсутствия у городских властей «слуха», уже немало.

Десять лет – потому что при Попове была такая же позиция «глухоты». Не буду перечислять длинный список, напомню парочку наиболее резонансных скандальных фактов:

– развал и продажа за копейки совхоза «Северное» – четыре гектара земли в черте города со всеми коммуникациями;

– «Тойота-центр» вместо Яхт-клуба. И что удивительно, он до сих пор числится в реестре как яхт-клуб. Но это уже другая история, и я уверен, что Сергей Глинских о ней всем нам еще подробно расскажет. И в чем я еще уверен, что нынешняя городская власть его обязательно услышит.

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