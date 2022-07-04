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​Внушенная беспомощность

Не верьте тем, кто говорит про бесполезность отстаивания своих прав в России

​Внушенная беспомощность
Фото автора

Последнее десятилетие термин выученная беспомощность все чаще употребляется исследователями социально-политических процессов в нашем обществе. Этот термин заимствован из биологии и обозначает, что животное не предпринимает попыток к улучшению своего состояния, хотя имеет такую возможность. Появляется, как правило, после нескольких неудачных попыток воздействовать на отрицательные обстоятельства среды (или избежать их) и характеризуется пассивностью, отказом от действия, нежеланием менять враждебную среду или избегать ее, даже когда появляется такая возможность.

По моему глубокому убеждению, если говорить о нашем обществе, то точнее будет формулировка о внушенной беспомощности, так как пассивность в нашем случае появляется не в результате реальных попыток, а в результате царящей среди нас убежденности, что «все бесполезно».

Весь мой десятилетний общественный опыт убеждает в обратном.

Иногда даже бывает, что люди благодаря упорству в одиночку способны менять фундаментальные принципы сложившихся общественных отношений. Как, к примеру, случай с Риммой Свечниковой, которая несколько лет боролась за право ознакомиться с медицинскими документами умершего мужа. Дошла в этой борьбе до Конституционного Суда, который своим решением, отменил существовавшую до того практику, когда на основании «медицинской тайны» родственникам не давали документы умерших родных. Теперь все граждане России могут пользоваться результатами борьбы этой волевой женщины. Я лично после смерти отца, запросив документы, просто был потрясен тем, что творится в больницах, и теперь нахожусь в сложных, если не сказать мучительных юридических отношениях с медорганизацией.

Однако давайте ближе к нашей действительности. Вот вам несколько примеров, которые произошли недавно.

«Центральная аптека»

За два дня до заседания думы, вопрос о продажи «Центральной аптеки» был уже решенным. По крайней мере, у меня сложилась такое ощущение, когда после инициативы председателя думы, поддержки главы и голосования «за» профильного комитета этот вопрос вынесли на депутатские слушания. Благодаря решительности жителей города, поддержки нескольких депутатов и освещения ситуации в СМИ, казалось бы, уже принятое на самом верху решение отменяется. Аптека исключается из списка приватизации.

Протока Бардаковка

Месяц назад я писал о том, что некоторые хозяйствующие субъекты на берегу Бардаковки нарушают природоохранное законодательство. Сваливают строительно-бытовой мусор на берег, занимают муниципальную территорию и ставят машины в водоохранной зоне.

Ситуация начала меняться:

1. Прибрались на берегу

2. Убрали машины с водоохраной зоны.

3. Выписано предписание убрать строительные материалы с муниципальной территории.

«Долина Нищих»

Более того, есть все основания говорить, что наводить порядок можно даже в «святая святых», а именно – в местах компактного и комфортного проживания уважаемых и состоятельных горожан. У меня возникли вопросы к обеспечению законности в ряде случаев в 21-м микрорайоне. В частности захват муниципальной земли и незаконное размещение рекламной продукции. Так вот, и здесь уже приняты решения по наведению порядка. Была демонтирована незаконная растяжка, размещенная на муниципальном заборе и вводившая граждан в заблуждение о якобы существующем коттеджным поселком «Березка».

Идет работа по освобождению муниципального земельного участка от третьих лиц, которые его захватили не законно.

Друзья, не верьте людям, которые говорят, что бороться за соблюдение законности и свои права в нашей стране бесполезно. Очень даже полезно.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 115, комментариев: 0
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