Сургутский ж/д вокзал – последнее советское монументальное здание в городе, его нужно спасать

Наш постоянный читатель, сургутянин Александр Коновалов (тезка нового директора департамента архитектуры и градостроительства) прокомментировал интервью, которое СИА-ПРЕСС взяло у историка архитектуры Константина Антипина о планируемом сносе сургутского железнодорожного вокзала.

Понятно, что Санкт-Петербург – это город дворцов, и поэтому все дореволюционные дома и дворцы можно отнести к историческим памятникам. Поэтому там, несмотря на протесты общественности, сносят исторические памятники. К сожалению.

Другое дело Сургут. Здесь объектов исторического наследия на пальцах одной руки сегодня можно пересчитать. С чем это связано? Оказывается, с незапамятных времен город строился, как временный, для решения первоочередных задач. Затем появлялись следующие, а затем следующие и все первоочередные задачи. Поэтому в городе возводилось много временных объектов. Когда все задачи развития промышленности были решены, в городе осталось много того, что нужно было сносить.

У властей города появился такой тренд – снос. Снос балков, снос ветхого и аварийного жилья, снос гаражей, снос ларьков, снос рекламных конструкций, снос совхоза «Северное», снос дамбы ГРЭС и далее по списку. И инфицированные таким вирусам сноса городские чиновники из года в год занимались, не покладая рук, этим сносом. Писались отчеты и бравурные рапорты в вышестоящие инстанции. За это получали премии и «сверлили дырки» под ордена. И вот этот тренд настолько вошел в сознание властей, что, когда сносить стало нечего, у них возник ступор. А что дальше то, что делать?

Правильно. Снова искать объекты для сноса и сносить, сносить, сносить. И в ход под снос пошли уже отнюдь не ветхие, и далеко не аварийные постройки, а очень даже добротные и замечательные в архитектурном плане здания. Такие, как многострадальный ж/д вокзал, как кинотеатр «Аврора». В ход пошел ДК «Строитель», который скоро должен разделить судьбу старого дворца искусств «Нефтяник». Хотя последний стал жертвой обстоятельств, ибо новый ДИ «Нефтяник» был так велик, что втиснуть его во все мыслимые и немыслимые площади насиженного места не было никакой возможности.

Так вот, вместе со сносом того, что нужно было сносить без сожаления и раздумий, попали отдельные исторические объекты культуры, архитектуры и истории Сургута, которых до сих пор жаль. Прежде всего – старый Сургут как исторический комплекс жилых и нежилых зданий, который был снесен одним росчерком пера во имя строительства ГРЭС-1 и 2. Времена тогда были не сентиментальные, ибо строительство коммунизма требовало жертв.

Но сегодня, когда город не достроил коммунизма, когда эпоха великих строек закончилась, можно бы и оглянется по сторонам. Нужно сделать капитальную ревизию. Хотя бы ДК «Строитель». Так ли он плох, чтобы его аж сегодня надо немедленно сносить и создавать на его месте нечто, как говорится «ни уму, не сердцу». А не лучше ли подождать и сваять шедевр архитектуры и городского пространства.

Нужно ли тратить деньги на снос «Авроры», чтобы получить пустое городское пространство, которое еще надо как-то благоустроить. А что совсем непонятно, так это снос монументального советского ж/д вокзала города Сургута. Тут вообще попахивает вандализмом. Город получил в свое время от МПС великолепное единственное монументальное здание. По индивидуальному проекту Сибгипротранса. Построенному и введенному в эксплуатацию в 1988 году. Срок для здания небольшой, поэтому такие здания рассчитанные на срок эксплуатации до 100 лет мог бы еще служить не менее полувека.

Что нужно для сегодняшний жизни здания вокзала? Нужна полная смена его начинки, нужен пристрой дополнительного в единой композиции с существующим. А вот переход на 3-4 пути – здесь пожалуйста, простор для проектировщиков: и снос того недоразумения над путями, и строительства подземного перехода.

Однако РЖД и власти города, инфицированные вирусом сноса, соглашаются на снос единственного в городе здания, отличающегося от типовых городских гетто-муравейников оригинальным и индивидуальным проектом в стиле модернизма.

Кто виноват и что делать с идеологией в нашем городе: «Разрушить и снести до основания, а затем…» чего-нибудь дешевенькое построить. Вот с этим «чего-нибудь дешевенькое» просто надо бороться. Нужно разорвать этот порочный круг. Как? Прежде всего, не нужно молчать. Ведь ж/д вокзал – это последний рубеж, после которого отступать просто некуда.