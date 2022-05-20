Найти название для центральной площади Сургута – правильно, но недостаточно

Глава Сургута Андрей Филатов предложил сургутянам поделиться идеями о том, как назвать центральную площадь, и лучшие идеи сначала выйдут на голосование, а потом отправятся в комиссию по топонимике. Тема на самом деле неплохая. Но я бы расширил ее структуру.

Центральная площадь в Сургуте пока не наполнилась смыслами. Она изначально была пустоватой, хотя местами власти находили способы чем-то ее пытаться наполнить и привлечь туда людей. Пока этот процесс все же еще находится в зачаточном состоянии. Поэтому я бы видел более разумным не просто искать интересное имя для площади, но и вместе подумать над концептами ее наполнения.

А еще лучше – попросить какой-нибудь дружественный администрации города бизнес дать примерно миллиончик на призовой фонд, и кинуть клич российским урбанистам – мол, накидайте нам идей и концепций, а какие войдут в тройку – отблагодарим деньгами. Конечно, еще лучше было бы в принципе нанять хорошее архитектурное бюро по конкурсу и заранее, еще до устройства этой площади, сделать ее полноценную и человеческую концепцию, но это уже поздно.

В общем. Подключить сургутян – обязательно. Подключить профессионалов, дав им простор для самореализации и хоть небольшой материальный стимул – было бы очень неплохо. И думать над тем, как и чем должна быть эта площадь для города и, следовательно, как она будет называться.