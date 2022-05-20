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Андрей Филатов предложил придумать новое название для Центральной площади Сургута

Сургутяне придумают новое название для главной городской площади

Андрей Филатов предложил придумать новое название для Центральной площади Сургута
https://vk.com/filatov_surgut

Глава Сургута предложил жителям придумать название для Центральной площади. Среди вариантов горожан – «Гагара-сквер», «Юни парк», «На семи ветрах» и «Площадь света».

«Центральная площадь Сургута постепенно становится местом притяжения. Особенно это было заметно зимой, когда на её территории работал самый большой в Югре открытый каток. Планируем и дальше преображать этот объект, чтобы он был одинаково востребованным в любое время года, – отметил мэр города на своей странице во «ВКонтакте». – Считаю, что у этой площади города могло бы появиться и своё новое название. Характерное, символичное, которое запомнится каждому и будет ассоциироваться с Сургутом и его жителями».

Предложить свое название можно в комментариях под публикацией главы города. В дальнейшем планируется провести голосование. Лучшие варианты вынесут на рассмотрение комиссии по топонимике.


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20 мая в 16:10, просмотров: 1004, комментариев: 0

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