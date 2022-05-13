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​Проверочная мания

Российскому государству можно отпустить контроль над бизнесом – и ничего не рухнет

​Проверочная мания
Фото pixabay.com

Хочу заочно подискутировать с уважаемым Альбертом Леоновым, который высказался в своем свежем блоге о том, что проверки общепита не нужно отменять. «Какие проверки проходят у общепита? Роспотребнадзор – чтобы народ не отравили, и пожарный надзор – чтобы не было беды. Если что случится – вы же первые начнете писать, мол, «куда власть смотрела, людей травят!» Все по классической схеме», – пишет он. И продолжает, что заведение должно нести ответственность перед посетителями.

С последним утверждением соглашусь и разберу позже. А насчет проверок – они по большей части бессмысленны, а зачастую просто вредны. По большому счету, пользу они могут принести в случае, если наведаются перед стартом работы заведения. Посмотрели на кухню, технологические помещения, двери, ширину проемов, противопожарную технику, внесли правки или сразу одобрили, ушли. Все.

Но если они носят систематический характер, то, как мне кажется, устанавливается кривая система взаимоотношений: «заведение» – «государство». То есть условной кафешке главное – удовлетворить здесь и сейчас формальным требованиям государства. И, случись что с посетителем, заведение будет отвечать не перед пострадавшим человеком, а перед государством – платить штрафы, временно закрываться, и иногда – возмещать в смешных объемах ущерб человеку.

Согласитесь, это какая-то вселенская глупость: заведение общественного питания отравило конкретного человека или нескольких людей, а платит за это государству. Но так как наша власть – в каждой бочке затычка, и считает, что должна контролировать, чем больше, тем лучше, то иначе она эту систему не представляет. Впрочем, есть и небольшой, но приятный бонус – с представителем государства зачастую можно договориться. Я уж молчу, что у них в принципе имеется план по «выявлению нарушений», и он должен исполняться. Можете себе представить, как это происходит.

Но давайте представим себе умозрительную ситуацию. Пришла проверка – ничего не выявила, ушла. На следующий день хорошенько погулявший накануне младший помощник повара забыл или плохо помыл куриные яйца – бац, сальмонеллез у нескольких человек. Или любой другой инцидент. Чего стоила эта ваша проверка?

Если прекратить лить крокодиловы слезы о несчастных посетителях, которых храбрые проверяющие спасают от отравлений, а задуматься о правильности этой системы, то нужно сделать простую вещь. Возвращаясь к ответственности, о которой говорил Альберт – создать прямые отношения по линии «заведение» – «посетитель». Убрать бесконечные проверяющие структуры (заодно сэкономив прорву бюджетных денег) и выстроить правовую систему так, чтобы общепит нес полную ответственность перед клиентами. А не государством, как сейчас.

Условно – если заведение допустило отравление, то пострадавший идет в суд и, предъявив все доказательства, получает большую компенсацию. Прямо существенную. Например, многие сотни тысяч рублей. И вот владелец и управляющий заведения посчитают – одно мало-мальское отравление может стоить им несколько миллионов. И тут не договоришься с ревизором какого-нибудь «потребнадзора» или даже силовиками. В лучшем случае – договоришься с пострадавшими о досудебном урегулировании, но они, зная свою силу в суде, затребуют прилично.

(Понятно, что для этого нужна надежный и вызывающий у всех доверие суд – но это уже совсем другая история)

И вот тогда система будет работать намного лучше. Потому что бизнес будет понимать свою ответственность не перед государственными органами и их безликими СанПиНами, а перед людьми. В кафе и рестораны прекратят ходить ревизоры, отвлекать от работы и иногда заставлять исполнять бессмысленные зачастую правила и нормы, а также вымогать взятки или выписывать штрафы («вы поймите, у меня план»). Зато будет больше времени и желания инвестировать в идеальную отладку всех внутренних процессов – чтобы не дай бог.

А бюджетные деньги, сэкономленные на содержание разнообразных «надзоров» – на школы, детские сады и больницы. Вот уж кому они всегда нужнее.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 99, комментариев: 0

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