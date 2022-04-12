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​Не время забирать

Полномочия местных парламентов по управлению землей нужно не сокращать, а расширять

​Не время забирать
Фото dumasurgut.ru

Считаю важным продолжить разговор об адаптации власти и общества к новым условиям. В прошлый раз я писал о том, что неплохо бы оптимизировать расходы бюджета, направленные на снос (пусть даже частичный) одних объектов и возведения каких-то полноценных новоделов. Сейчас несколько слов об оптимизации административно-политической.

Как писал Константин Киселев, в Екатеринбурге готовится частичное отторжение полномочий городской думы по управлению землей. Насколько я знаю, подобные процессы зреют и в Югре. Возможно, кому-то это покажется как раз оптимизацией – мол, чем меньше шагов по утверждению решений о какой-нибудь новой стройке в наши бурные времена – тем быстрее, лучше, эффективнее и радостнее будет всем участникам.

Скажу по секрету – эффект будет ровно противоположным. Вот почему.

Для начала напомню диспозицию – все люди за месяц стали существенно беднее. И станут еще беднее в ближайшие месяцы, и длиться эта беда будет годы. Это не способствует социальному оптимизму, а также цветущей лояльности к местной власти. Объединиться вокруг флага на фоне обстоятельств – это одно, но любовь к местному начальству от этого едва ли вырастет.

Представьте себе ситуацию, когда мимо всякого общественного (в том числе, думского) контроля пролетает какое-нибудь внешне позитивное решение – построить что-нибудь очень хорошее и позитивное, откусив небольшую часть какой-нибудь зеленой территории или условного будущего парка / сквера. Есть инвестор, есть понимание пользы, все ударили по рукам, вышли на площадку, поставили забор, паспорт объекта, и…

Дальше может внезапно выясниться, что жителей района такое положение дел не очень устраивает. Или, если речь идет о принципиально важной территории – против выступят активные жители всего города. И начнется заваруха.

А впоследствии выяснится, что и проект-то, может, не очень качественный (обсуждали его только инвестор и какая-нибудь комиссия в местной администрации), и можно было сделать лучше, и красивше, и учесть какие-то пожелания местных – и, в принципе, все было бы нормально. Но этого не сделали – ведь у нас вертикаль, скорость, эффективность, нужно быстрее вложить деньги и начать стройку. А вместо стройки в итоге получается скандал, разборки, тлеющее общественное недовольство. Кому это надо?

Мне кажется, сейчас действовать нужно совершенно иным образом. Нужно понять важную вещь – каждый кусочек земли, нашего бесценного ресурса, в новых экономических условиях стал еще ценнее, чем раньше. Значит, нужно еще бережнее относиться к определению опций для ее использования – нужно не просто подключать думу, но и как можно больше общественников и просто сургутян. Чтобы точно удостовериться – мы с этим решением не накосячим, либо, в крайнем случае, накосячим все вместе, с этим уж ничего не поделаешь.

То есть полномочия думы в управлении городскими землей и собственностью, как ни странно, надо не сокращать, а расширять (как минимум, сохранять). При этом желательно в принципе спустить на муниципальный уровень как можно больше денег и полномочий, чтобы города и поселения сами (при помощи парламентов и жителей) разбирались, что им нужнее и актуальнее. В идеале – вообще отменить эту жуткую реформу местного самоуправления, о которой все уже позабыли, но которая жива и ползет к разрушению административного устройства многих тысяч небольших муниципалитетов. Но это – другой разговор.

Пока – нужно сохранить за местными парламентами те полномочия, что у них есть.


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12 апреля в 22:49, просмотров: 139, комментариев: 0

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