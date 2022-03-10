Реакция сенатора Совета Федерации на попадание под санкции

С большой иронией воспринял новость о том, что я попал в санкционный список Европейского союза в связи с тем, что голосовал за утверждение договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Я, наоборот этого ждал, депутаты Госдумы попали, а я нет.

Последний раз был в Европе шесть лет назад, и то два дня в командировке.

В 2021 году был за границей в Сирии, где открывал фотовыставку Русского географического общества «Самая красивая страна» в национальной библиотеке, а в 2020 году в Киргизии, где был в качестве независимого наблюдателя на выборах.

Отпуск с семьей я предпочитаю проводить в России. У нас самая прекрасная и красивая страна на свете! Ездить на мотоцикле, кататься на сноуборде и горных лыжах с детьми в Югре и на Кавказе – одно удовольствие. Невероятные просторы, свежий воздух, приятные люди.

Я горд и счастлив, что проголосовал за безопасность Донбасса, за мирную жизнь людей, которых на протяжении восемь лет бомбили украинские националисты.

Сейчас, с уходом западных компаний с российского рынка открываются новые возможности для деятельной, творческой молодежи! Дерзайте! Создавайте свои компании и занимайте эти ниши. Наступает время уверенных и смелых молодых людей.

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