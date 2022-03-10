Два сенатора от Югры попали под санкции Евросоюза

Члены Совета федерации от ХМАО Эдуард Исаков и Александр Новьюхов попали в новый санкционный список Евросоюза, сообщает РБК.

«Под санкции попали 146 сенаторов, проголосовавших за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР», – говорится в сообщении.

Также Еврокомиссия приняла решение наказать 14 предпринимателей и руководителей компаний. В их число попали председатель правления ПАО «Сибур холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор АО ОХК «Уралхим» Дмитрий Мазепин и его сын бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин, глава Трубной металлургической компании миллиардер Дмитрий Пумпянский, его жена Галина и сын Александр.

Ранее сообщалось, что житель Сургута заплатит штраф в размере 40 тыс. рублей за критику спецоперации в Украине. Негативный комментарий мужчины в соцсетях заметили сотрудники правоохранительных органов.