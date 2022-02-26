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​Не так уж и единогласно получилось

За признание ЛНР и ДНР голосовали 351 депутат Госдумы. Где же еще сто?

​Не так уж и единогласно получилось
Фото автора

Интересные дела происходят. Как только Евросоюз опубликовал перечень депутатов Госдумы, попавших в санкционный список, я тут же бросился посмотреть, как там наши. В смысле, Павел Завальный и Вадим Шувалов.

Шувалов оказался «на месте». А вот Завальный отсутствовал. Я тогда по-быстренькому задал вопрос ему в инстаграм: «Голосовали?». Павел Николаевич тут же любезно ответил: «Да, голосовал. Поддержал!»

Я уже только стал сочувствовать Павлу Николаевичу, что накрылся Лазурный берег медным тазом, как вдруг в СМИ выходят материалы, где наш депутат, объясняет, что он не присутствовал и, соответственно, не голосовал. И, движимый, видимо, солидарностью к своим пострадавшим товарищам, планирует обратится к Евросоюзу что бы и его включили в санкционные списки. Тогда, что это было в инстаграме Павел Николаевич? Шутить изволите? Или, может, помощник отвечал на вопрос, и нехотя ввел меня в заблуждение? Ну да ладно.

Вообще с этим голосованием по признанию ДНР и ЛНР любопытная петрушка получается.

Не все как один

Подписывая решение о признании независимости ДНР и ЛНР, Владимир Путин заявил, что, мол, уверен – большинство сограждан поддерживает такое решение. За сограждан ничего сказать не могу, а вот то, что депутаты не выступили все как один – это точно.

Начнем с того, что за то самое решение, которое стало поводом для санкций Евросоюза, проголосовал всего лишь 351 человек.

14 из фракции «Новые люди», двое из «Единой России» (интересно кто эти смельчаки?) выступили против, еще один воздержался.

Вопрос: а где остальные 82 человека? Ведь в думе 450 депутатов. Вопрос-то принципиальный. Причем интересно, что за час до голосования зарегистрировалось 395 депутатов, а проголосовало 368.

Получается, что 55 депутата не явились на заседание, а у 27 явившихся, видимо, рука дрогнула в самый ответственный момент.

Немногим лучше прошло голосование через неделю уже по вопросу дружбы и сотрудничества между РФ и ДНР, ЛНР. Спикер Вячеслав Володин с восторгом разместил новость о принятии решения в своем телеграм-канале. Хотя тут опять 50 депутатов профилонили.

Вообще не очень справедливо получается. Те, кто не пришел или не голосовал, могут спокойно по Монмартру прогуливаться, а дисциплинированным патриотам разве что с щукой на Почекуйке фоткаться остается.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 129, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
Сегодня в 16:04
Хохлы не проголосовали.

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