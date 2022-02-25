16+
Логотип Сиапресс
USD  86,9288   EUR  97,7688  

Новости

Больше новостей
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Следите ли вы за литературной жизнью Сургута?

Да 16%

Нет 84%

Всего голосов: 162

Комментировать
0
Читали ли вы стихи Петра Суханова?

Да 25%

Нет 70.6%

Не знаю 4.4%

Всего голосов: 160

Комментировать
1
Больше опросов

​США нужна война в Европе

В международных отношениях все четче прослеживается применение двойных стандартов

​США нужна война в Европе
Фото из архива автора

После распада СССР и Варшавского Договора в мире сложилась новая геополитическая ситуация. Если до этого момента всеобщая безопасность была основана на принципе ядерного сдерживания и равновесия сил двух военных блоков, то после роспуска Варшавского Договора соотношение сил изменилось в пользу НАТО.

Но на этом Запад не захотел останавливаться. Экономические преобразования под «диктовку», разжигание межнациональных конфликтов, финансирование деятельности террористических формирований способствовали процессу возможного дальнейшего раздробления территории России. Ярким примером является финансирование терроризма через страны Ближнего Востока, появления ваххабитского течения ислама, иностранных легионеров на территории Чеченской республики.

По этой причине Россия вынуждена предпринимать активные усилия по поляризации мирового сообщества, укреплению взаимоотношений со своими союзниками, вовлечению новых стран в организации коллективной безопасности. В качестве примера можно привести усиление сотрудничества по линии ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан) и Шанхайской организации сотрудничества.

В 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана основана международная организация, которая не является военным блоком в отличие от НАТО. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

Инициатором введения экономических санкций с целью сдерживания развития России стало руководство США, под давлением которого, рискуя понести экономический и политический ущерб, к санкциям присоединились страны Евросоюза. Санкции также поддержали государства Большой семерки и некоторые другие страны, являющиеся партнерами США и ЕС. В итоге страны Евросоюза испытали на себе негативное влияние, как собственных санкций, так и от ответных действий России, что одновременно приводит к ослаблению ЕС.

Официальным обоснованием введения экономических санкций стало вхождение Крыма по результатам референдума в состав России и конфликт на востоке Украины. Причем мировое сообщество закрывает глаза на факты содействия США государственному перевороту, поддержки военной операции армии Украины против мирного населения.

Украина как никто другая из бывших советских республик ощутила на себе разрушительную мощь информационной и идеологической войны.

В международных отношениях все четче прослеживается применение двойных стандартов. После бомбардировки Югославии силами НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года в обход мандата ООН никто не стал вводить санкции против США.

США осознано нагнетали в Европе истерию о «неоимперских» амбиций России, угрозе захвата для размещения дополнительных военных сил по линии НАТО, а, по сути, оккупации, увеличения военных расходов, вовлечение стран Европы в конфликт с Россией.

Говоря простым языком: «Столкнули лбами и потирают руки».


нравится (1) не нравится (4)
Сегодня в 00:58, просмотров: 184, комментариев: 4
Комментарии:
444
Сегодня в 01:04
Да что ж за бессовестный человек. Путин напал на Украину, а виноваты все вокруг кроме Путина.
Александр Наумов
Сегодня в 02:15
444 У него да же винтовки нет.Путин вышел из пр.У него да же винтовки нет.. Эй четверочник, ты вообще о чем?
Александр Наумов
Сегодня в 02:18
444 Путин вышел из призывного возраста, у него нет винтовки.нет пистолета,как он мог на кого то напасть,это же уголовное дело.
Alkonowa1ow 444
Сегодня в 02:27
США нарушили своё обещание не продвигать инфраструктур НАТО в страны Варшавского Договора и тем более в страны Прибалтики, Украину, Грузию и Молдову. А теперь оказывается все это был блеф как и пробирка с отравляющими веществами массового поражения ( на самом деле мел) в руках Госсекретаря США.
Это как понимать? Это партнёры или враги? У нас было в 1990 году 40000 ядерных боеголовок, у США -30000 ядерных боеголовок. Мы уравняли их кратно сократив свои уничтожив, а американцы их законсервировали. Мы вообще добровольно уничтожили 3000 ракет средней дальности сухопутного и морского базирования благодаря, Горбачёву, по договору о СНВ там о них не говорилось ни слова. Мы с помощью американцев утилизировали на Украине десятки стратегических бомбардировщиков ТУ-160 и лишь 16 единиц сохранили и перегнали в Энгельс. Мы в 2005 году по просьбе США сняли с боевого дежурства БЖРК ( боевые железнодорожные ракетные комплексы с стратегическими ракетами «Молодец») и разобрали их. Это ещё был 2005 год. А после этого у США возникла бредовая мысль о безнаказанности и они стали размещать Противоракеты в Польше и Румынии. Надеясь на ракеты возмездия будут перехвачены на ближних подступах от старта. Вот и все.
После этого геополитическая обстановка изменилась, Началось с арабской весны и заканчивается Украиной, где они экспортировали свою демократию. А затем, естественно и НАТО и ядерное оружие.
Так что рано лить крокодиловы слезы по по поводу спецоперации в Украине. Это превентивная мера спасёт мир от локальной ядерной войны.
Не больше и не меньше.
Показать все комментарии (4)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 6630
  2. ​Нет войне! Поддерживаем! 2306
  3. Путин объявил о начале военной операции на Донбассе 1551
  4. Пьяная сургутянка зарезала своего сожителя и ушла в магазин 1207
  5. ​Фотолетописец 1145
  6. В Сургуте 37-летний водитель Mercedes врезался в столб 1116
  7. В 12 городах России приостановлена работа аэропортов 1040
  8. ​Семь человек умерли от ковида в Югре за сутки 757
  9. ​Не молчите 672
  10. ​Наталья Комарова в режиме онлайн поговорит с урайцами 614
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 6630
  2. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 5156
  3. В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии 4523
  4. ​Юная сургутянка прошла в «Голос. Дети» с сапожками // ВИДЕО 3924
  5. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 3910
  6. ​Сургутяне жалуются на ржавую воду 3692
  7. ​Сургутяне создали петицию против сноса «Авроры» 3600
  8. Югорчанина приговорили к 280 часам обязательных работ за кражу туалетной воды 3570
  9. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 3513
  10. Авиакомпания Smartavia запустила рейс Самара — Нижневартовск 3356
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25495
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 14008
  3. ​Умер Виктор Мережко 13356
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 11376
  5. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 9579
  6. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 9478
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 9306
  8. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8523
  9. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 8127
  10. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 7768

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика