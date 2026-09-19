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​Месяц не жили дома, а за мусор начислили по полной? Как сделать перерасчет

Как вернуть часть платы за вывоз мусора после отпуска или дачи

​Месяц не жили дома, а за мусор начислили по полной? Как сделать перерасчет
Фото: siapress.ru, сгенерировано нейросетью

Лето закончилось: кто-то вернулся с дачи, кто-то из долгого отпуска. Все это время квартира стояла пустой, а плата за вывоз мусора продолжала начисляться. Но не спешите расстраиваться – в некоторых случаях плату за этот период можно пересчитать. Вместе со специалистами Югорского РИЦ разбираемся, кто имеет право на перерасчет, как его оформить и какие документы для этого понадобятся.

Считаем дни и не пропускаем сроки

Допустим, 1 августа вы уехали на дачу, а 30 августа вернулись домой. Кажется, что вас не было почти месяц, но для перерасчета засчитают 28 дней – со 2 по 29 августа. День отъезда и день возвращения не учитываются. После возвращения есть 30 дней, чтобы обратиться за перерасчетом. В заявлении необходимо указать период, когда вас не было дома, и подтвердить его документами.

Причем заявление можно подать и заранее – еще до отъезда. В таком случае перерасчет сделают за указанный период, но максимум за шесть месяцев. Если отсутствие продлится дольше, потребуется новое заявление. После возвращения все равно нужно будет подтвердить, сколько именно времени вас не было. Если этого не сделать, плату за неподтвержденный период начислят полностью.

А чем доказать, что меня действительно не было дома?

Вариантов довольно много. Если лето прошло на даче, подойдет справка из СНТ, заверенная председателем. Если товарищество само передает Югорскому РИЦ общий реестр садоводов, отдельная справка не нужна.

После путешествия пригодятся авиа-, железнодорожные или автобусные билеты. При поездке на автомобиле можно предоставить маршрутный лист с подтвержденными датами отъезда и возвращения. Также подойдут документы из гостиницы, санатория или больницы, договор на туристическое обслуживание, временную регистрацию, загранпаспорт с отметками о пересечении границы или другие документы, подтверждающие отсутствие.

Куда нести документы

Ехать в офис необязательно. Скан-копии документов можно отправить через Онлайн-центр обслуживания клиентов Югорского РИЦ в мессенджере Max или на сайте компании. Второй вариант – лично принести заявление и документы в ближайший офис Югорского РИЦ.

Но есть исключение: если в квартире или доме вообще нет постоянно или временно проживающих граждан, такой перерасчет не делают. В этом случае плату за вывоз ТКО начисляют по количеству собственников жилья.

Так что после долгого лета на даче или нескольких недель отпуска стоит не только разобрать фотографии и чемоданы, но и заглянуть в платежку. Главное – успеть обратиться за перерасчетом в течение 30 дней после возвращения и сохранить документы, которые подтвердят поездку.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 155, комментариев: 0
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