Разбираем новые налоговые правила для жителей Югры и бизнеса

С сентября родители получили более высокий лимит вычета на долгосрочные сбережения детей, возражения по налоговым проверкам можно отправлять онлайн, а работодатели могут заранее подавать уведомления по НДФЛ и взносам. Вместе с руководителем УФНС по Югре Михаилом Бирюком СИА-ПРЕСС разобрал, что изменилось и где налогоплательщику особенно легко ошибиться.

Копим детям – возвращаем больше

Одно из главных изменений касается родителей, которые делают долгосрочные сбережения в пользу детей. Теперь сумма, с которой можно получить налоговый вычет, стала больше.

Предельный размер взносов, учитываемых для вычета на долгосрочные сбережения, увеличился с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Речь идет о договорах, заключенных в пользу детей до 18 лет, а при очном обучении – до 24 лет. При ставке НДФЛ 13% вернуть можно максимум 65 тысяч рублей, при ставке 15% – 75 тысяч рублей.

Если человек копит только по собственному договору, лимит остается прежним – 400 тысяч рублей. Максимально вернуть можно 52 тысячи рублей при ставке НДФЛ 13% и 60 тысяч – при ставке 15%. Остальные налоговые вычеты сентябрьские изменения не затронули.

Вычет без бумажной головоломки

Самостоятельно заполнять декларацию нужно не всегда. В некоторых случаях налоговая получает необходимые сведения автоматически. С 1 сентября действует обновленная форма 3-НДФЛ. В ней появилась возможность отражать взносы по добровольному страхованию жизни в рамках вычета на долгосрочные сбережения. По словам Михаила Бирюка, получить вычет можно двумя способами: «В упрощенном порядке сведения поступают в ФНС России от НПФ, страховых организаций и других участников информационного обмена. В сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» формируется предзаполненное заявление, которое нужно проверить, подписать электронной подписью и указать реквизиты счета».

Второй вариант – привычная декларация 3-НДФЛ. Но перед ее заполнением нужно убедиться, что используется актуальная версия формы.

В налоговую можно не ходить

Возражения по результатам проверки теперь можно отправить в инспекцию онлайн, а само рассмотрение материалов в некоторых случаях провести дистанционно. Письменные возражения на акт налоговой проверки теперь принимаются через личный кабинет налогоплательщика и «Госуслуги». Раньше для этого использовались в том числе личное обращение и заказное письмо.

С 30 сентября участвовать в рассмотрении материалов налоговой проверки можно и по видеосвязи, если у инспекции есть техническая возможность. Для этого нужно подать ходатайство. О возможности провести рассмотрение дистанционно налоговая должна сообщить не позднее чем за три рабочих дня до назначенной даты.

Есть и еще одно изменение: при наличии смягчающих обстоятельств налоговый штраф теперь нельзя уменьшить более чем в десять раз.

Налоговые грабли: где чаще ошибаются

Отдельно в УФНС обратили внимание на ошибки, которые допускают сами налогоплательщики. Часть из них связана с заполнением декларации 3-НДФЛ.

Например, можно неправильно указать номер корректировки, выбрать не тот вид налогового вычета, забыть приложить подтверждающие документы или заявить расходы не за тот налоговый период.

Если в одном году человек потратился, например, на лечение и обучение, эти расходы нужно указать в одной декларации. При этом материнский капитал и другие меры господдержки учитывать как собственные расходы для получения вычета нельзя.

Еще одна распространенная ошибка возникает при уплате налога за другого человека. В платежном документе нужно указывать ИНН того, за кого платят налог, а не человека, который переводит деньги. В таких случаях в УФНС рекомендуют пользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» и выбирать функцию «Хочу уплатить за иное лицо».

Что изменилось для бизнеса

Теперь работодатели могут заранее подать одно уведомление по НДФЛ и страховым взносам сразу на несколько месяцев – вплоть до конца календарного года.

«Новый механизм ориентирован на организации и индивидуальных предпринимателей со стабильным, фиксированным и предсказуемым фондом оплаты труда – например, компании с постоянным штатом сотрудников на окладах, без частых увольнений, найма и нерегулярных премий», – пояснил Михаил Бирюк.

При этом переходить на новый порядок необязательно. Работодатель может продолжить подавать уведомления так же, как раньше.

Если компания все же решила сообщить суммы заранее, фактические начисления придется контролировать. Если НДФЛ или страховых взносов в итоге начислили больше, чем указали в уведомлении, необходимо подать новое – уже с актуальной суммой. Если получилось меньше, исправлять уведомление не потребуется.

Кстати: подача уведомления на несколько месяцев вперед не означает, что всю указанную сумму придется сразу перечислить на единый налоговый счет.

«Подача долгосрочного уведомления не меняет законные сроки уплаты налогов и не приводит к моментальному списанию всей суммы с ЕНС», – подчеркнул руководитель УФНС.

Зачесть деньги за другого стало сложнее

Еще одно изменение касается организаций и ИП, которые направляют положительное сальдо своего ЕНС в счет налоговых обязательств другого лица. Теперь сделать это можно только тогда, когда у получателя уже есть задолженность или предстоящий платеж. Если обязательств нет, налоговая отклонит заявление. Сумма зачета также не может превышать сумму обязательств получателя.

При этом особенно важно не ошибиться при переводе средств.

«В случае ошибочного направления денежных средств со своего ЕНС на уплату чужого налога вернуть деньги не получится», – предупреждает Михаил Бирюк.

А еще налоговики напоминают: до 1 декабря югорчанам нужно заплатить имущественные налоги за 2025 год – транспортный, земельный и налог на имущество. К этому же сроку необходимо уплатить НДФЛ с некоторых доходов, если он не был удержан автоматически. Проверить начисления можно в личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах».