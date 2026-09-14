В Югре 65% опрошенных заявили о готовности прийти на выборы

В Югре 65% опрошенных заявили, что обязательно примут участие в предстоящем голосовании. Еще 16% скорее всего придут на выборы, поэтому потенциальная явка может превысить 65%, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на исследование компании Spezia. Опрос проходил с 25 августа по 7 сентября 2026 года на территории региона. В нем приняли участие 8404 человека.

Не планируют голосовать или склоняются к отказу 14% респондентов. Из них 9,2% точно не собираются участвовать в выборах, еще 4,8% скорее не придут на участки. Пока не определились 5% опрошенных.

Стоит отметить, что заявленная готовность проголосовать не означает фактическую явку. Итоговый показатель станет известен после завершения трех дней голосования 18-20 сентября.