В Тюмени стартовал международный промышленно-энергетический форум TNF

Международный промышленно-энергетический форум TNF стартовал 14 сентября в Тюменском технопарке. В город приехали делегации тысячи компаний из 50 регионов России и зарубежных стран, сообщает «Тюменская линия».

Для участников организовали дни поставщиков, технологические дни, B2B-зоны, сессии и встречи с экспертами школы управления «Сколково». Форум продлится до 17 сентября, всего в программе заявлено более 150 экспертных площадок и дискуссий.

В павильоне TNF EXPO свои разработки, технологические и цифровые решения для топливно-энергетического комплекса представляют более 70 российских и иностранных предприятий. Среди основных направлений — нефтесервис, скважинные технологии, обустройство месторождений, автономная энергетика, газотурбинное оборудование, нефтехимия, цифровые двойники и системы с ИИ-диагностикой. Впервые крупный блок посвятили промышленной робототехнике и беспилотным комплексам.

Главная тема форума в этом году — «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства». Деловую программу разделили на три направления: «Технологии и цифра», «Стратегии» и «Люди».

«Форум поддерживает интеграцию малого и среднего бизнеса в производственные цепочки крупных компаний отрасли, способствует выводу отечественных технологий на рынок и расширению присутствия российских решений на рынках дружественных стран. Задача TNF в этом году − не констатировать состояние рынка, а спроецировать его на пятилетнюю перспективу: будущие вызовы, новые контуры спроса и технологические риски», — рассказали организаторы.

Отдельной частью программы станет Всероссийская премия «Территория технологий», в которой участвуют 324 проекта из 33 регионов России. Очный финал пройдет 15 сентября.

На 16 сентября запланирована пленарная сессия с участием министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.

В 2026 году TNF впервые получил международный статус. В Тюмень приехали представители Беларуси во главе с первым вице-премьером Виктором Каранкевичем, делегации «Белнефтехима» и «Белоруснефти», компании из Казахстана, а также представители Вьетнама, ОАЭ, Азербайджана, Узбекистана и Ирана.