В Нижневартовске хирурги спасли ногу пациента с критическим нарушением кровотока

В Нижневартовской окружной клинической больнице хирурги спасли ногу 60-летнему пациенту с критическим нарушением кровотока, применив нестандартный способ шунтирования. Об этом сообщает Депздрав Югры.

Мужчина несколько суток испытывал сильную боль, а к моменту госпитализации правая нога начала быстро синеть, ткани стали отмирать. Ситуацию осложняли выраженный атеросклероз артерий нижних конечностей, перенесенный ишемический инсульт и левосторонний гемипарез.

За последние 15 лет пациент перенес несколько сосудистых операций, включая шунтирование, протезирование, удаление атеросклеротических бляшек и баллонную ангиопластику. После предыдущих вмешательств в области сосудов сформировалась плотная рубцовая ткань, поэтому стандартный хирургический доступ был связан с высоким риском повреждений.

Врачи выбрали экстраанатомическое шунтирование и фактически создали новый путь для движения крови в обход участков, измененных после прошлых операций.

«Операция длилась несколько часов. Сразу после пуска кровотока стопа потеплела, синюшность начала уходить. Пациента перевели в реанимацию, а затем в палату сосудистого отделения. Биологический протез прижился, обеспечивая стабильный магистральный кровоток в обход всех зон рубцевания», — рассказал врач сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

Ампутации удалось избежать. Сейчас мужчина проходит реабилитацию, заново учится ходить и снова может спать без боли.