Второй выпуск 5 урбанистических фишек, способных сделать город лучше

Продолжаем выпускать подборки интересных урбанистических решений в разных городах мира, которые при желании можно внедрить в Сургуте. С первым выпуском можно ознакомиться по этой ссылке. Поехали.

Светофоры без мигающего зеленого

Не самая очевидная, но важная фишка – все мы привыкли, что у светофора есть три фазы – красный, желтый и зеленый. На практике почти во всех городах России есть еще и четвертая – мигающий зеленый. По задумке он должен просто предупредить водителей о том, что вот-вот загорится желтый, а на практике воспринимается так: «Друг, ты же определенно торопишься, так что поддай-ка газку, чтобы успеть пролететь перекресток, пока не загорелся желтый». Какие могут быть последствия у стремительного ускорения прямо перед переключением сигналов светофора – вы могли видеть в многочисленных ДТП на городских улицах.

В Зеленограде (это граница между Москвой и Подмосковьем) решили поэксперементировать и отменить мигающий зеленый. Чем вызвали очевидную злость у водителей, но при этом – уже в первый месяц стало понятно, что скоростной режим на перекрестках улучшился. В частности, количество желающих проскочить светофор в последний момент упало в 6 раз.

Стоит ли говорить, что вы не увидите мигающего зеленого нигде в странах первого мира? Наверное, стоит. И в Сургуте об этом надо подумать.

Замедление траффика

Раз уж мы начали раздражать водителей, давайте продолжим. В Амстердаме с 8 декабря на 80 процентах городских улиц максимальная скорость езды будет снижена с 50 до 30 км/ч. Инициаторы реформы ожидают сокращения аварий на 20-30 процентов (так как будет больше времени на реакцию и торможение), уменьшение травматичности и смертности (у пешехода шанс выжить после удара машиной на 30 км/ч составляет 95 процентов), снижение уровня шума в два раза.

А еще – никакого уменьшения времени в пути от снижения скорости, потому как оно зависит от пропускной возможности перекрестков. Плюс – чем меньше люди будут биться машинами, тем меньше будет пробок.

К слову, в Брюсселе подобную меру ввели еще два года назад, и там стало в два раза меньше жертв ДТП, меньше гонщиков, больше тишины, и, опять же, среднее время в пути у водителей не изменилось.

Фестиваль ехидных комментариев по типу «а давайте сделаем предельную скорость езды 5 км/ч сделаем – и вообще все будет отлично» открыт. Милости просим.

Подводный парк

Интересную затею реализуют в Калининграде. Там будет открыт подводный парк в акватории бывшего янтарного карьера, глубина которого доходит до 25 метров. Желающие смогут нырнуть и посмотреть на технику, которая занималась добычей янтаря, а кто не хочет погружаться (для справки – Балтийское море тоже не шибко теплое) – сможет посмотреть на экспозицию на фотографиях.

Насколько Сургут связан с Обью, и сколько у нас есть разнообразной техники – можно сделать не хуже, а то и лучше.

Спасение с переносом

В Москве в ходе расширения путей для запуска новой электрички столкнулись с проблемой – старым домиком обходчика на Кутузовской, который стоял там с 1908 года. Вместо того, чтобы просто его снести, как сделали с сургутским ж/д вокзалом, его решили спасти. Укрепили при помощи железного каркаса, залили трещины полимером, и буквально поставили 400-тонное здание на рельсы и увезли на новое место.

К слову, это совершенно не уникальное мероприятие – здания разными способами передвигают уже далеко не первый век. Может, и в Сургуте Дом пионеров куда-нибудь увезут, где его можно будет, наконец, восстановить.

Стеклянные беседки

Завершим нынешний выпуск затеей, которую придумали наши собратья по климату финны. Они строят в своих домах стеклянно-деревянные беседки. Стекла защищают от ветра и снега, позволяют комфортно посидеть на солнышке даже зимой, а еще из дома прекрасно видно, что там внутри происходит.

Войти в беседку можно при помощи того же ключа, который открывает дверь в подъезд. Если хорошо подумать над конструкцией, то можно внутри сделать какое-никакое отопление на зиму, а для теплой летней погоды предусмотреть временный демонтаж стекольных секций.

Фестиваль комментариев «ничего нам такого не надо – все закрасят / разобьют / изуродуют / сломают» так же открыт, не сдерживайте себя.