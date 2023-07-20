Разнообразных секс-скандалов в Сургуте будет больше – этому способствуют соцсети и изменение норм

В Сургуте случится первый громкий случай с публичным обвинением в сексуальных домогательствах через социальные сети. 17-летняя девушка после визита к офтальмологу в частной клинике «Наджа» заявила, что врач допускал в ее отношении неподобающие выражения и действия. Руководство центра и сам доктор все отрицают и направляют встречные обвинения в клевете. Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский в проекте «О чем говорят» разбирают причины этого кейса, и грустно прогнозируют – такого будет больше, все обстоятельства для этого сложились.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru! Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель того портала. Тарас Самборский, издатель газеты «Новый город», на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Выходим из наших небольших каникул, возвращаемся к событиям, которые происходят в Сургуте и в Югре. Сейчас поговорим про одну историю, которая случилась на минувшей неделе. Заключалась она том, что некая девушка 17-летняя широко опубликовала информацию в сети о том, что якобы к ней приставал и всячески нехорошо себя вел, задавал какие-то вопросы откровенные и прижимался врач-офтальмолог из клиники «Наджа».

Она об этом сказала широко в интернете. Руководство «Наджи» сейчас сотрудничает со следственными органами для того, чтобы выяснить, что там случилось. Но при этом известно, что компания и сам врач подали встречное заявление на эту девушку по статье о клевете. То есть они считают, что ничего этого не было, и будут пытаться как-то это доказать в судах или в разбирательствах с силовыми структурами. Так или иначе, процесс пошел. Как это будет продолжаться, мы пока не знаем, к чему он приведет, о чем мы узнаем в последствии, но мы можем обсудить сам по себе интересный кейс, потому что, по-моему, нечто подобное впервые возникает в нашей сургутской повестке, по крайней мере, не так часто то-то подобное случается.

Т.С.: С другой стороны, ну что это за история? Абсолютно мелкий, хоть и весьма противный какой-то бытовой случай, весьма грязный. Я сразу определюсь со свой позицией: противный со стороны этой девушки. Я ниже попробую аргументировать свою позицию. С другой стороны, почему эта история нашла такой живой отклик у обитателей соцсетей и не только: у них и у городских медиа. Понятно, что новостная и политическая поляна для традиционных медиа тема закрытая: сегодня журналисты могут писать только на про властную повестку или помалкивай. Соответственно, им хочется скандалов, интриг и расследования, и тут подкатывает такой замечательный, вкусный-превкусный повод.

Думаю, что таких историй будет больше, потому что современные соцсети — это очень питательная среда для генерации подобных «героев», это такой классный инкубатор, где варится просто какой-то чудовищный биологический продукт нового поколения. Я не берусь ничего говорить о докторе, потому что действительно ведется следствие или будет вестись следствие. Это очень хорошо. Прекрасно, что потерпевшая сторона, в данном истории я считаю, что потерпевшая сторона — это доктор, это репутация клиники «Наджа», идут в контратаку и собираются уверенно защищать свою позицию юридическими аргументами. Я очень надеюсь, что у них все очень хорошо с этим выйдет.

Потому что для меня, как для журналиста с многолетним профессиональным стажем, который несколько раз судился по уголовным статьям «О клевете», тут на меня и подавали в суд, и очень много раз судился «О чести и достоинстве», просто десятки раз неисчислимое количество. Большинство судов мы выигрывали. История примерно понятна. Все, как произошло, как разыграно этой девушкой, мне тут все, в общем-то, ясно. Но я не хочу становится адвокатом «Наджи», хотя это, видимо, уже как-то немножко звучит с моих слов.

Я просто считаю, что в такой конкретно истории и в любой подобной истории, когда вы становитесь жертвой этого обратного харассмента, конечно же надо уметь очень квалифицированно фиксировать все документы, позволяющие вам в последствии благополучно выигрывать суды и доказывать свою невиновность, не зависимо от того этот случай мы сейчас обсуждаем или любой другой.

Я уверен: их будет все больше и больше. Вообще посмотрим в интернете, сколько выкладывают историй те же школьники друг про друга, про учителей. Большинство роликов про тупых теток-учителок, которые издеваются над детьми. Но ничто не мешает детям выкладывать ролики про очень приличных учителей, которые ничем себя не запятнали, но которые подпадают под эту подростковую жестокость, под их безграничное понимание о том, где находится их личная справедливость, их личное представление о справедливости.

Ну так к феномену этой девочки… Напомню, что весь этот случай произошел в 365-ый день ее 17-летия, а всю эту карусель она завертела уже будучи формально, по законодательству, совершеннолетним человеком. То есть тут как бы интересная история: тогда вот, вчера она была ребенком, а сегодня она уже совершеннолетний человек. И я думаю, что это такая хитрая игра. Не уверен, что ей удастся доказать, что она была ребенком на тот момент, когда все это совершалось, потому что ее нынешняя аргументация, ее вообще стилистика явно указывает на то, что детского в этом человеке очень давно уже ничего не осталось.

Почему она такой формой привлекает к себе внимание? Почему у нее такая лексика? У нее лексика абсолютно разнузданная, матерная. Это не лексика ребенка, это не лексика девушки, которая, может быть, хотела бы дружить с красивым парнем, не знаю, испытывать дружбу, любовь. Но с человеком, рот которого произносит даже в отрытом эфире, в своем собственном Тик-токе матерщину… Ну я вот тоже знаю все эти слова, как и ты, как и любой из нас, но когда у тебя 90% словообразовательных конструкций построено только на самом грубом, не на интеллигентном каком-то, если мат как-то вообще можно классифицировать, пытаться…

Ну, мы как интеллигентные люди знаем с тобой, что такое мат из уст Фаины Раневской, например, или Александра Ширвиндта… А здесь просто ребенок, который плачется на весь мир, что его хотели каким-то грязным образом то ли изнасиловать, то ли над ним надругаться, он сам по себе являет просто не как собеседник, потому что такого собеседника не пожелаешь и врагу. Но он сам по себе являет совершенно агрессивное, опасное в социальном плане существо. Я думаю, что если эта девушка хочет защитить свою честь, она должна, как минимум, решить проблему со своим словарным запасом и со структурой своего сознания, с тем, что она хочет донести до людей.

Дальше меня, как журналиста, чисто психологически очень смущает как бы такое, на грани смакования, описание этого всего. То есть мы видим не действительно жертву какого-то гадкого поступка, мы видим просто героя дня, который на волне. То есть я так и вижу, что этих всяких американских сюжетов про харассменты. Что продуцируют наши соцсети сегодня? Я не имею в виду, есть умные соцсети… А вот все эти Тик-токи… Понятно, что аристотели всякие не родятся там, вот из этого мира. Может быть, я глубоко заблуждаюсь и старомоден, но абсолютное упрощение понимания жизни.

Они не понимают, что есть понимание жизни… Вот упрощение всего, совершенно примитивный, короткий взгляд на мир. Я там решила докопаться до киоскерши в супермаркете, они докапываются и тут же достают телефон, снимают скандал. Вот так вот устроена у них эта вот химическая реакция в головном мозге. Там нет рефлексии, переживаний, там нет какой-то стратегии, а что за этим последует. Вот, кстати, эта девушка, когда ей «Наджа» рекомендовала в первый этап разбирательства прийти с родителями, предложили с ее родителями разбирать эту ситуацию, она категорически отказалась привлекать родителей и отозвала свое же заявление. Такое поведение говорит о том, что здесь, я лично, вижу больше жажды славы какой-то, а не борьбы за поруганную честь.

Вот будем наблюдать, как будут развиваться события, но мы все, общество, должны быть готовы к тому, что подобных случаев будет все больше и больше. Потому что у современных детей восприятие мира чрезвычайно упрощено. Дети ведь даже не то, чтобы не знают, как себя применить в это жизни с какой-то там пользой… 18 лет. В 18 лет, вообще-то, многие работать уже начинают, в 18 лет люди что-то уже могут создавать что-то, пишут стихи, а некоторые даже книжки, а некоторые подрабатывают воспитателями в детсадах, где-то фрилансят. В 18 лет вообще взрослый состоявшийся, сформировавшийся человек интеллектуально и социально как-то. Но наши современные дети вообще не подозревают, что человек в принципе приспособлен к применению с пользой самого себя. Они этого не знают. Вот это вот Тик-ток… А не постебаться ли мне таким образом?

Вероятно, этот доктор, может быть, не исключаю, дал каким-то жестом, движением повод девушке думать, что он начал к ней приставать. Но все, что пошло после этого, должно обрастать не этими поверхностными медийно и интернетовскими скандальными заявлениями одной стороны… Оно должно уходить действительно в правовое разбирательство, в следствие, в какие-то психологические эксперименты. Наверное, существуют какие-то технологии, которые позволяют определить, действительно ли этот человек хотел пристать к девушке, или это девушка а самом деле такой обратной формой наоборот терроризирует его… Это все очень интересно.

Надо ли к этому относиться всерьез? Надо. Потому что каждый из нас должен уметь себя защищать в подобных ситуациях, в любой ситуации, когда ты считаешь, что тебя оболгали. Должна ли девушка себя защищать, если она считает, что подверглась, как она считает, сексуальному насилию? Безусловно она должна себя защищать, потому что сексуальное насилие — это одна из тяжелейших проблем современного общества, ну она в принципе проблема общества на любом этапе цивилизации, но сейчас, когда общество, с одной стороны, я говорю о глобальном обществе, не только о российском, с одной стороны, демонстрирует все большую политкорректность и толерантность, с другой стороны, оно уже устает понимать, в каких границах твоя толерантность является чем-то нормальным, проявляя толерантность к той или иной социальной группе, нарушаешь права другой социальной группы. И это такое коллективное умопомешательство на почве с толерантностью тоже будет приводить к агрессии, оно тоже будет приводить к харассменту в той, иной или сотой форме.

Мир по этой причине становится, с одной стороны, он дико упрощается, потому что никто не думает, все сразу бросаются в атаку, все сразу выливают ушат помоев друг на друга, используя соцсети, боясь при этом личного разговора, заметим. Давай вот выйдем на интеллектуальный батл или давай просто поговорим, обсудим… Нет. Соцсети сейчас стали единственным инструментом не просто коммуникации людей друг с другом, вот эти все шуточки… Я сам их наблюдаю: дети встречаются, мои, в том числе, с друзьями, и что они делают? Они друг с другом через телефоны коммуницируют при том, что между ними 20 сантиметров расстояние. Нет. Через соцсети выбрасывается эта агрессия, которая копится в обществе, копится в детях, у детей нет применения их талантам, их свободному времени, каким-то потенциальным способностям, которые к 18 годам не раскрыты никаким образом, потому что гнилое общество, безусловно, гнилая школа, никто не нашел этого таланта. И вот энергия должна вылиться еще куда-то. Надо выдавить гной, он должен куда-то брызнуть.

Конкретно эта девушка, видимо, нашла такую форму. Хотя, судя по ее Тик-току, у нее огромное количество подписчиков, там 100 тысяч, и она занимается какими-то детскими игрушками мягкими. Ну, прекрасная сфера, елки-палки, чего тебе там не живется? Неужели это такой маркетинговый ход? В общем, еще раз говорю: история такая пакостненькая, грязненькая, первая, видимо, в Сургуте такая большая, наверное, не последняя. Надо пожелать всем участникам благополучно из этой истории выйти, в том числе и этой девушке. Да? Если подтвердится, что она была каким-то образом преследуема, ну что ж, мы желаем ей удачи на поприще доказательства этого дела. Если выяснится, что нет, то, наверное, она должна будет получить какой-то урок, как минимум психологический, моральный урок из всей этой истории, чтобы свою энергию она могла тратить на что-то созидательное.

Д.Щ.: Да, тут надо сказать, что, конечно же, мы живем во время меняющихся норм и с точки зрения толерантности, и с точки зрения взаимодействия мужчин и женщин, мужчин — мужчин, женщин — женщин, всех подряд. Поэтому, да, это непростые вещи, которые будут всплывать, еще эта волна, которая называлась MeToo, которая в США прошла большим цунами, я думаю, что в России она тоже будет иметь какое-то место. Другое дело, у нас она будет несколько тормозиться самим государством, потому что наше государство, наши правоохранительные структуры, скажем так, находятся в таком своем состоянии, когда они едва ли будут пытаться вот так вот защищать права девушек во взаимодействии с какими-то другими мужчинами. Мне, по крайней мере, почему то так кажется.

Т.С.: Нет, мы будем учиться. Правоохранительная система — это, кстати, еще один серьезный аспект. Я думаю, что она совершенно не готова к подобной проблеме.

Д.Щ.: Конечно.

Т.С.: Их не учат, они не знают психологии. Вообще, велика вероятность того, что, мы ж понимаем, что когда работает, иногда, скажем так, наша правоохранительная система, она выбирает более сильную с материальной точки зрения сторону и начинает против нее же и работать, чтобы в какую-то выгодную частную пользу решить дело. Это вот тоже важный аспект. Общество должно учиться, значит, давайте готовиться к этому и будем извлекать из этого какие-то уроки, как общество.

Д.Щ.: Да. Что ж, а мы сейчас перейдем к следующей части, в которой тоже нужно будет поизвлекать некоторые уроки: поговорим про историю с паркингом в одном из домов Сургута. Поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки и поехали дальше, к следующей теме.