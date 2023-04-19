Исправленный дизайн-проект ж/д вокзала в Сургуте – хорошо, но это полумера

Дизайн-проект железнодорожного вокзала в Сургуте исправлен – пестрое цветастое здание превратилось в нечто более-менее напоминающее изначальный вариант, и это отчасти делает всю ситуацию лучше, но лишь отчасти. Почему подобный подход имеет место, и что сгубило оригинальный и уникальный вокзал Сургута – обсудили ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала. Издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья, как всегда!

Д.Щ.: Поговорим про интересные вещи. Интересная вещь у нас в Сургуте следующая (помимо автобусной реформы, которая, конечно же, кипит, бурлит, мы будем следить за ней в дальнейшем, но мы ее обсудили в прошлый раз), у нас вроде как меняется дизайн-проект будущего ж/д вокзала. Как вы знаете, действующий вокзал в эти дни активно сносят, этого здания больше не будет в Сургуте, сохраняются панно, сохраняются те культурные частички, которые можно сохранить.

Вообще предполагалось, что будет построен новый ж/д вокзал, который будет выглядеть очень ярко, цветасто, со всякими орнаментами хантыйскими, что на самом деле профессиональные архитекторы считают решением не хорошим, не правильным. И вот буквально несколько дней назад председатель думы Сургута Максим Слепов опубликовал у себя новый дизайн-проект ж/д вокзала, который сильно напоминает то, что было снесено в настоящий момент. То есть это тоже примерно похожая цветовая гамма, примерно похожий внешний вид.

И как раз мы попросили прокомментировать эту тему Константина Антипина, это архитектор, историк архитектуры, специалист именно по советскому модернизму в вокзалах. И он сказал, что да, это выглядит, скорее, как компромисс, чтобы убрать тот ужас цветной, который раньше был, сделать поближе к тому, что было в оригинале, но, конечно же, это все равно хуже, чем просто взять, сохранить и доработать оригинал до какого-то современного вида. Давай обсудим, как это все происходит, как это вообще можно объяснить, всю эту тему, чем можно объяснить такой необычный подход? У нас обычно, если уж решили построить гадость, то обычно строят гадость. Почему здесь не так?

Т.С.: Как говорится, будет хуже, чем было, но лучше, чем будет. Поэтому можно всем расслабиться и не переживать. Может быть, в нашем случае поговорку, этот девиз оптимиста можно переиначить, как будет хуже, чем было, но чуть получше, чем могло бы быть. Хотя, честно говоря, это не очень успокаивает.

Вот почему. С одной стороны изменение этого проекта от серо-буро-малинового до красно-коричневого-голубого с оленьими рогами и прочими натюрмортами, а-ля притянутыми к региональной национальной тематике, хотя ничего подобного, безусловно, на внешне более нейтральный, светлый какой-то или белый фасад, обомлевшая публика, наблюдавшая за всем этим процессом, восприняла с уже таким вздохом, если не счастья, то хоть какого-то облегчения. Ну ладно, хорошо, спасибо. То есть, видимо, мы имеем дело с очередным прислушиванием властей, в данном случае это власти региональные и, прежде всего, руководство РЖД к какому-то общественному мнению.

Все-таки по ж/д вокзалу Сургута местная общественность и не только, федеральные эксперты долго, системно и весьма внятно высказывались, вероятно, услышали что-то, вероятно, поняли сами. Возможно, у РЖД, все-таки, существует какое-то экспертно-профессиональное сообщество, вероятно. Почему я говорю, вероятно? Потому что если бы настоящая независимая профессиональная архитектурная или культурная экспертиза действительно влияла на принятие подобных решений, в частности, в структуре РЖД, то подход к реконструкции ж/д вокзала Сургута был бы другой, такой, о котором мы долго, собственно, и рассуждали. То бишь, имея по счастливой случайности фактически памятник постмодернистской архитектуры советской на территории города с очень удачным, очень красивым, уникальным архитектурно-планировочным решением, фасадным решением, с мозаичным панно, там целый комплекс того, что, собственно, составляет архитектуру этого объекта. То есть построили более 40 лет назад не на тяп-ляп, а люди думали, люди тратили свои…

Д.Щ.: Это уникальный проект, он входил в констелляцию ж/д вокзалов Тюменской ветки, то есть там Тобольский был выполнен так, чтобы они составляли как бы единую архитектурную цепочку. И это все, действительно, делалось очень серьезно. Вот Павлодарский вокзал – это копия нашего, но его обшили сайдингом, а наш просто снесли, похерили.

Т.С.: Мы об этом и говорим: люди тогда думали, люди в те времена, вероятно, небезосновательно считали, что раз уж бог наделил их головным мозгом, то надо использовать этот орган. Значит, вероятно, еще раз повторюсь, какая-то, все-таки, более-менее внятная экспертиза архитектурная пробила чьи-то черепные коробки в РЖД, и вот они заменили тот страшный эскизный проект, потому что мы же не видели самого проекта. Мы все время, кстати, только рассуждаем о картинках, нам не предоставляют, ни журналистам, ни экспертам в таких случаях полновесные рабочие проекты, из которых можно много чего понять.

Вот увидели другой фасад. Для меня ни тот серо-буро-малиновый вокзал, ни этот нынешний не являются, безусловно, никаким позитивом, потому что, давайте мы, все-таки, зафиксируем одну принципиальную вещь: мы наблюдаем вандализм, вандализм целенаправленный, абсолютно безосновательный, и никакие аргументы о том, что старое здание вокзала ну никак нельзя было сохранить, они тут просто не работают. Слушайте, ну здесь просто ни технически, ни инженерно, ни эстетически, ни архитектурно никак не проходит эта тема с тем, что старый вокзал нужно было уничтожать. Но, что сделано, то сделано.

Д.Щ.: В конце концов, мы прекрасно знаем про одну волшебную, уникальную, хотя, скорее, не уникальную, общепризнанную способность любых чиновников заматывать вопрос до бесконечности. Вот Дом пионеров стоит, стоит и стоит, заматывают, заматывают и заматывают. Там другое целеполагание. А здесь можно было заматывать еще лет 10, а потом признать его памятником архитектуры и тогда уже был бы другой разговор. То есть все равно были выходы, безусловно.

Т.С.: К Дому пионеров мы сейчас чуть ближе подойдем. А по поводу заматывания: чиновники могут виртуозно и другие финты проделывать. Даже, кстати говоря, на примере Маяковского, 15, департамент коммунального хозяйства бывший. Одни чиновники признали его аварийным, подлежащим сносу, другие чиновники его признали годным к дальнейшему использованию. То есть, в общем-то, способность чиновников принимать любое решение, которое они считают единственно правильным, она у нас феноменальна.

И, собственно, вообще главный вывод во всей этой истории с ж/д вокзалом следующий: мы все должны очень четко усвоить, этот пример очень красноречиво об этом говорит, что чиновничество верит исключительно только себе. Оно не воспринимает всерьез никаких независимых мнений альтернативных, более того, независимое, альтернативное мнение чиновников только раззадоривает, заставляет как-то назло делать: а, вы хотите так, тогда мы сделаем хуже. Вот и смотрите, что вы нам за это сделаете? Поэтому история с ж/д профессионально плохая.

Да, конечно, новое решение архитектурное, безусловно, лучше того первого, плохого. Хотя, вполне вероятно, что мы имели дело всего лишь с конкуренцией двух-трех эскизных проектов: кто-нибудь там из РЖД сначала выбросил на публику тот первый проект, потом вот этот, ну, может быть, где-нибудь, действительно, региональные власти как-то вышли. Скорее всего, так и было, на РЖД и сказали, что давайте чего-то там поменяем, видите, народ возмущается.

Хотя я считаю, что наша строительная окружная власть, департамент, который отвечает за это в правительстве, должны были в истории с сургутским вокзалом проявлять настоящую боевую региональную патриотическую позицию. Они должны были заявить, конечно же, что нет, нам нужен этот вокзал, давайте стоять твердо на этом, и вот любые проекты, которые вам предлагают ваши же специалисты, хотите, наши специалисты вам предложат, давайте, мы будем прорабатывать.

И, собственно, ведь все разговоры о реконструкции ж/д вокзала, что у потребителей услуг ж/д вокзала, что у профессионалов сводились ведь не к реконструкции, собственно, здания, а к реконструкции пространства, которое должно стать удобным, безбарьерным, просторным, обеспечить свободное попадание через вокзал на перроны к поездам и, соответственно, обратно, соответственно, это реконструкция прилегающей территории. Организация парковочного пространства, организация, опять-таки, безбарьерного попадания на разные пути, не через пешеходный мост, а через эскалаторы, траволаторы, лифты, подземные тоннели, все, что угодно, что в мире используется. Вот в этом и заключается истинная суть реконструкции такого важного логистического узла, как ж/д вокзал, тем более крупного, сургутский ж/д вокзал с учетом пассажирских и грузовых перевозок один из крупнейших в стране.

Поэтому мы, собственно, и говорили о том, что вот, что самое главное: оставьте вы это здание несчастное на потом. Да, оно требует элементарно помыться, принять душ как бы, убраться в нем, убрать это все лишнее, расчистить всю эту бомжарню, привести в порядок там туалеты, зону общепита, завести туда нормальных операторов общепита того же. Сейчас сделайте какую-то безбарьерную среду, но сосредоточьтесь на том, что вокруг. Ведь эта вся территория принадлежит РЖД, вот эти все рядышком здания, какие-то страшные помещения, сданные в аренду бесконечным непонятным предпринимателям. Вот, где работа. А вот этот бриллиант оставьте, и мы им уже займемся, как какой-то нашей второстепенной задачей, потому что первостепенно – это создание безбарьерной среды, современной, безопасной безбарьерной среды для пассажиров. Вот и вся задача.

Так спасибо мы говорим за то, что вокзал, хотя бы, будет выглядеть так, спасибо всем, кто поучаствовал, спасибо, все-таки, вероятно, я еще раз надеюсь, как-то в этом участвовали региональные власти. Я точно знаю, что город, хотя он не имеет там даже совещательного голоса в такой истории, потому что это чисто федеральная история, но город тоже какие-то передавал тревоги и волнения в РЖД, надеясь, чтобы это тоже было учтено, но, что имеем, еще раз повторю, то имеем.

Еще один вывод, чисто уже такой, как бы общий из этой всей истории: строительная индустрия страны находится в каком-то ужасном, печальном состоянии. То есть смотрим, что: совершенно локальный объект, ж/д, пусть это будет не наш ж/д, любой. Многие города, кстати, население воюют с железной дорогой из-за того, что она идет, как бульдозер, и сносит вокзалы красивые, вообще не задумываясь о том, что у них есть судьба, что они формируют какой-то имидж территории, работают на эту территорию.

Вот посмотрите: уже стройка не может увязать в единый процесс реконструкцию объекта с новым строительством, связанным с этим объектом. Уже две задачи трудны для выполнения. Им проще все снести. И я уверен, что строительные подрядчики, которые приходят в РЖД, они и настаивают на этом подходе. То есть, чего вы думаете, сидит там президент РЖД, не знаю даже, кто там у нас сейчас президент РЖД, и говорит, что давайте снесем все нафиг. Да нет, конечно. Ему точно также приносят листы бумаг, такие же там подрядчики, а может быть, не такие, а специальные подрядчики, любимые подрядчики, все это же ясно, и они продавливают эту идею самого простого, самого тупого, самого линейного подхода: все расчистить под ноль и построить по-новому. Вот это они еще могут более-менее придумать, да?

Хотя, уже здание построено по той технологии, по которой возведен наш сургутский ж/д вокзал, они не повторят, это будет, не знаю, монолит, хотя бы уже, в лучшем случае, или какой-нибудь, скорее всего, железный каркас. И ведь это очень грустная история. Мы же видим, как строительная сфера, девелопмент последовательно гробит культурное пространство городов российских. Проще построить быстро, много, дешево с точки зрения затрат строителя, для заказчика это всегда будет очень дорого, а по себестоимости это очень дешево и снять вопрос: надо много доступного жилья? Нате.

И вот мы строим то, что строим. А другие технологии вообще не рассматриваются, на них априори навешивается ярлык дороговизны, невозможности, не прохождение различных там СНИПов, САНПИНов, а вот это мы можем реконструировать, а давайте мы его полностью снесем и тогда сможем вам построить новый ж/д вокзал, все же для людей у нас делается.

И вот Дом пионеров – это же точно такая же история: не может даже на уровне Сургута строительная мысль придумать, как же реконструировать несчастную деревяшку так, чтобы она стала современным зданием. При сохранении фасада или, может быть, всего объема предыдущего, соответствовала всем современным нормам по эксплуатации, по пожарной безопасности, прочим каким-то техническим параметрам, и при этом она была сохранена, вписалась в городской ландшафт. Не можем мы 30 лет ничего придумать, ничего. Посмотрите, какие там дискуссии идут. За этими же дискуссиями смешно смотреть, потому что это как тертьеклассники говорят, что да вот там все сгнило.

Да во всем мире есть здания, которые сгнили, по миллиметрику собирают, восстанавливают, что можно сохранить, применяют новое в строительстве. Все, что сгнило, выбрасывают, делают точную копию по технологии, по которой вот эта вот деталь изготавливалась, когда это все строилось. И вы получаете практически аутентичный объект с новым наполнением, и вот эти объекты привлекают туристов, они оживляют ландшафт, они делают территорию чувствительной к своей истории. Вот такие, собственно, можно сделать выводы о нашем строительном процессе на примере реконструкции ж/д вокзала в Сургуте.

Д.Щ.: Да, мы продолжим тему строительства во втором эпизоде, поговорим про знаковое здание, которое могло бы у нас появиться и стать визитной карточкой города. Есть у нас люди, у которых есть по этому поводу некоторые фантазии. Так что подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте нас на siapress.ru и поехали дальше. Ко второму эпизоду переходим.