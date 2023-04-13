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​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала

Историк архитектуры – о новом дизайн-проекте ж/д вокзала в Сургуте

​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала
Фото vk.com/id713866995

Редакция СИА-ПРЕСС попросила историка архитектуры, исследователя советского модернизма в железнодорожных станциях, автора популярного Telegram-канала «Архитектурные излишества» Константина Антипина прокомментировать новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала.

Новый проект явно сделан с учетом модернистской эстетики оригинала и, по всей видимости, является неким компромиссом между адекватной ценности здания, реставрацией его фасадов и дикой реконструкцией с цветным камуфляжем.

По такому компромиссному пути в России идут в последнее время довольно часто: параллельно с вокзалом в Сургуте разворачивалась кампания против реконструкции вокзала во Владимире, где проектировщики изначально предложили обшить фасады панелями, близкими по текстуре к существующему камню.

Но такой компромиссный путь лучше исходного проекта ровно из-за отсутствия уродливого полихромного здания. 90 процентов красоты оригинального вокзала теряется при монтаже новой облицовки на подсистему: толщина стен увеличивается, пропорции всех элементов меняются, витражи окон оказываются утоплены в фасад, и все здание покрывает сетка щелей между навесными панелями (последнего в редких случаях можно избежать). Если же возводить здание с нуля, то воспроизвести исходные пропорции, используя подсистему, возможно: существует пример восстановленного путем сноса здания библиотеки ИНИОН в Москве. Все подлинные элементы утеряны, но пропорции близки к оригиналу.

Так что здание очень жаль.

Читайте также большое интервью Константина Антипина о сургутском железнодорожном вокзале и его ценности.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 77, комментариев: 0
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