Историк архитектуры – о новом дизайн-проекте ж/д вокзала в Сургуте

Редакция СИА-ПРЕСС попросила историка архитектуры, исследователя советского модернизма в железнодорожных станциях, автора популярного Telegram-канала «Архитектурные излишества» Константина Антипина прокомментировать новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала.

Новый проект явно сделан с учетом модернистской эстетики оригинала и, по всей видимости, является неким компромиссом между адекватной ценности здания, реставрацией его фасадов и дикой реконструкцией с цветным камуфляжем.

По такому компромиссному пути в России идут в последнее время довольно часто: параллельно с вокзалом в Сургуте разворачивалась кампания против реконструкции вокзала во Владимире, где проектировщики изначально предложили обшить фасады панелями, близкими по текстуре к существующему камню.

Но такой компромиссный путь лучше исходного проекта ровно из-за отсутствия уродливого полихромного здания. 90 процентов красоты оригинального вокзала теряется при монтаже новой облицовки на подсистему: толщина стен увеличивается, пропорции всех элементов меняются, витражи окон оказываются утоплены в фасад, и все здание покрывает сетка щелей между навесными панелями (последнего в редких случаях можно избежать). Если же возводить здание с нуля, то воспроизвести исходные пропорции, используя подсистему, возможно: существует пример восстановленного путем сноса здания библиотеки ИНИОН в Москве. Все подлинные элементы утеряны, но пропорции близки к оригиналу.

Так что здание очень жаль.

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