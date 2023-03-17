Почему развивать кинопроизводство в Югре – хорошее решение

Югра становится все более «киношным» регионом. В фарватере развития креативных индустрий, которые должны хотя бы отчасти стать альтернативой промышленной направленности автономного округа, в регионе все чаще слышно про съемки фильмов, какие-то соглашения со студиями, приглашения иностранных режиссеров и так далее. Кому-то подобный вектор покажется странным, но ведущие «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский считают, что сама по себе идея хороша. Вопрос в исполнении. Почему так – смотрите и слушайте в новом выпуске проекта.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Первый эпизод у нас был посвящен бывшему кинотеатру «Аврора» в Сургуте, который будет передан некоему инвестору для того, чтобы он это здание восстановил, вдохнул в него новую жизнь и сделал там что-нибудь интересное, хорошее, полезное, нужное, доброе и вечное заодно. Так что, смотрите, если интересно. А сейчас поговорим про кино.

Смотри, у нас довольно много всего, связанного с кино, с киноиндустрией, вообще с фильмами происходит в нашем регионе за последнее время. То есть, собственно, почему мы зацепились за эту тему сейчас, потому что «Дух огня» завершился на минувшей неделе. Это большой фестиваль кинодебютов. Он сейчас, конечно, носит такой специфический разворот, там у нас побеждают в международной программе фильмы из Ирана, Индии и Тайваня, например, в частности. Сейчас, видимо, никаких контактов у нас с западным кино не планируется…

Т.С.: Интерес у Тайваня, а не у Китая. Правда?

Д.Щ.: Да. Там они, когда они представляли, было написано «Тайвань – Китай», чтобы подчеркнуть, что это, все-таки, организаторы конкурса считают Тайвань частью основного континентального Китая.

Тем не менее, у нас будут снимать фильмы индусы, у нас работает «Ленфильм», у нас снимаются фильмы, которые в Сургутском районе про суккубов, и «продюсером» всего этого киношного процесса является, в принципе, Наталья Комарова. То есть мы видим, что это она заключает многие контракты с крупными студиями, именно она таскает сюда различных режиссеров – Эмир Кустурица у нас стал президентом «Духа огня». Он, кстати говоря, один из немногих европейцев, кто мог бы это сделать. Тем не менее, кино в Югре стало больше, снимать кино в Югре будут больше. Что мы можем увидеть за этим процессом? Потому что кто-то может ерничать, мол, ребята, что у вас все проблемы уже решены в Югре, а вы тут кино занимаетесь. Стоит ли заниматься подобными вещами в подобных регионах, потому что у нас, все-таки, есть определенное направление, мы нефтегаз качаем или прокачиваем, а не кино снимаем. Вот, что ты по этому поводу думаешь?

Т.С.: Собственно, с кино в Югре происходит та же история, что и с только что обсуждаемым проектом реконструкции кинотеатра «Аврора». В Сургуте. С одной стороны, наверное, это не самая приоритетная задача в политике правительства региона. С другой стороны, продуцирование этой задачи приводит к целому ряду позитивных последствий, занимаясь кино в Югре, окружные власти создают больше, чем кино. Мы вот об этом поговорим.

Вообще-то, мне кажется, региональной власти удалось найти в Югре точку притяжения региона. Много лет региональное правительство размышляет о том, чем еще, кроме нефти, можно быть интересным региону, либо мы исключительно индустриальный регион и тогда нужно остальные программы, так или иначе, сворачивать: никаких шахмат, никаких биатлонов, никаких кино, никаких университетов и так далее. Но чисто жизненная практика опровергает этот подход, потому что уже сформировался достаточно большой социум в регионе, население выросло за 30 лет значительно и надо с этим что-то делать. А поскольку регион богатый, поскольку регион может предложить, скажем так, внешним контрагентам нечто большее, чем нефтекачалки и офисы «Сургутнефтегаза», «Роснефти», «Лукойла», то, я так понимаю, губернатор ищет какие-то способы презентовать регион чем-то большим, нежели скульптурами мамонтов в Ханты-Мансийске. Так что тут ничего страшного нет.

Вообще, кино – это одна из мировых индустрий, которая ничем не хуже нефтедобычи. Болливуд по объему выпускаемой кинопродукции превосходит Голливуд, по-моему, в десять раз. Я не знаю, там какие-то дикие цифры по выпускаемым в год фильмам. Речь идет о тысячах. Я просто не специалист в кино, я сейчас боюсь наврать, но Болливуд больше Голливуда просто, как индустрия. Да, это региональный, локальный рынок, он очень не распространен в мире, как это происходит с голливудской продукцией или с европейской кинопродукцией, потому что у европейцев кинорынок тоже очень большой, или с корейской.

Но мы, кстати, на примере корейской можем наблюдать, как неожиданно вдруг региональное кино становится мировым и становится все более популярным. В общем-то, что нас ждет, как ты спрашиваешь, в связи с этой политикой Натальи Комаровой. Я полагаю, что помимо киноиндустрии, связанной с ней темой подготовки актеров, каких-то театральных училищ, видимо, развития театрального и киноискусства в Югре, все-таки, это позволит развивать регион, как туризм, как туристическую зону, куда люди будут приезжать. Это все развивает эту индустрию, это все рабочие места, это туризм.

Что такое, например, съемка фильма? Ведь возьмем, например, Болливуд или Голливуд, чем черт не шутит, решает сделать Югру одной из своих производственных баз. Это очень распространенная практика. Например, чешская киностудия «Баррандов» была одной из киностудий. Такая киностудия была в ГДР, в каждой стране по своей студии художественных фильмов. Но американцы сделали «Баррандов» своим производственным филиалом, и они многие свои съемки, которые стоят копейки для американских бюджетов, они просто передают сюда, вот в эту студию «Баррандов», поэтому в Праге легко можно увидеть Тома Круза, Шварценеггера и прочих звезд, которые участвуют в съемках. Это уже стало одним из элементов городского ландшафта. Это очень интересно, очень необычно, может, кому-то покажется так. Это культурный, языковой обмен. Вот если Югра станет такой производственной площадкой для тех или иных киностудий мировых, это, конечно, за счастье, это прекрасно.

Д.Щ.: А ты представляешь, если Болливуд снимет в Югре какой-нибудь свой локальный шедевр, и просто несчастный Utair замучается искать самолеты, которые бы отвозили индусов в Югру для того, чтобы они посетили места съемок этого великого фильма и радовались происходящему. Представляешь, каково бы это было?

Т.С.: Пускай Utair замучается искать самолеты по этому поводу. Это как раз следующий пункт – развитие транспорта: это самолеты, это новые, вероятно, надеемся, аэропорты, это, может быть, чего требует Югра, развитие жд транспорта на территории региона, потому что он у нас вообще никак, у нас вон столица стоит, не имея жд сообщения региона, это более, чем странно: город уже крупный, это развитие системы HoReCa – отели, рестораны, кейтеринг, и, в целом, это окиношизоивание региона облагораживает наш регион, потому что он сегодня рабочий, индустриальный, я бы сказал, такой с не совсем взыскательными вкусами публики. Превращение его в какой-то киношный кластер – это хорошо, это визитная карточка региона.

И нужно сказать, что это не новация нынешнего правительства. Региона, справедливости ради нужно сказать, потому что во времена господина Филипенко и господина Урушева принимались интенсивные попытки на территории Югры снимать много фильмов. Но там была немножко другая схема, простая, что ли, притаскивать на деньги правительства Югры, в основном, внимать, снимать и снимать, притаскивать сюда московских продюсеров, снимать какие-то сериалы, которые даже показывались по федеральным телеканалам. Это экономически другая модель. Она затратна, и она, на самом деле, истязает региональное правительство, потому что каждый раз к тебе приходит лоббист и говорит, что мол давай еще 100 млн и снимем такой сериал, он будет прославлять Югру где-то, на каком-то телеканале РЕН-ТВ. Как я понимаю, модель, реализуемая сегодня, отличается экономическим подходом.

Д.Щ.: Насколько я знаю, округ все же субсидирует кинопроизводство отчасти, но это делается не исключительно на деньги округа, все равно это бизнес-проекты отдельных студий, которые приезжают, округ им помогает как-то, содействует, может быть, подкидывает какие-то субсидии, но это не то, что прям только округ.

Т.С.: Ну округ не может не тратиться, если он хочет создать привлекательность. Округ должен выделять какие-то бюджеты на просто создание условий для тех, кого он хочет сюда затащить. Это ясно. Возможно, это схема не на века, но пробить идею необходимо, в том числе и такими экономическими расходами. Все, это неизбежно. В целом, безусловно, любая идея наполнять регион чем-то культурным извне – она правильная всегда, потому что культурный обмен поднимает уровень жизни, развивает регион интеллектуально, он дает множество новых рабочих мест, он ориентирует местную интеллигенцию на новые проекты, она не закисает, ей не становится скучно.

В общем, здесь исключительно положительные выводы. Другое дело, если проекты, связанные с киноиндустрией в Югре, скатятся до уровня очередных потемкинских деревень, ну тогда это будет кисло и неприятно. Но, вроде бы, мы наблюдаем, что мотивация у правительства региона другая немножко. Было бы еще прекрасно, конечно, если бы правительство Югры связало эту свою замечательную идею, с которой она сегодня носится, с последующими, вытекающими из этого процессами. Действительно, нам надо развивать местный транспорт, нам надо соединять югорские территории коммуникациями технически более оперативными, так, чтобы житель Мегиона добрался до Сургута, Ханты-Мансийска или до Березово гораздо быстрее, чем он это делает сегодня. Когда кино будет сопровождаться и решением подобных логистических задач, тогда вообще все получится красиво достаточно.

Д.Щ.: Да. Уж сколько сделал «Тобол» для популяризации Тюменской области как туристического места – это очень серьезно. Если получится что-то, что будет лучше Тобола… Ну, лучше первоисточника сложно найти, конечно, но, скажем так, сериал получился крайне слабеньким. Если в Югре снимут сериал круче и хорошо его спозиционируют, они окажутся круче Тюменской области. Это серьезный стимул.

Т.С.: Слушай, сериалы сериалами. Но, все-таки, тема «Духа огня» – это тоже прекрасная идея. Это не национальный, это наднациональный, международный кинофестиваль. Надеемся, однажды политическая, международная ситуация, все-таки, изменится, и на этот кинофестиваль станут приезжать режиссеры не только из Ирана и Индии. Это все культурное и туристическое развитие региона. Во время фестиваля не снять отеля, все забито. А это приток просто еще живых денег в экономику региона, это стимуляция рабочих мест в реальном секторе экономики, который не зависит от бюджета, от госкорпораций, от предприятий ТЭК. Это все тут сплошные плюсы.

Д.Щ.: Ла, что ж, ладно, хорошо. Позитивно у нас получилось на этот раз. Это хорошо.

Т.С.: Да, мы много хвалили власть.

Д.Щ.: Надо разбавлять какие-то негативные тенденции. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте нас в Telegram, читайте нас у нас на сайте siapress.ru. Через неделю снова встретимся, о чем-нибудь интересном поговорим. До свидания!

Т.С.: Спасибо всем, друзья! Всем пока!