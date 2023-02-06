Кардиохирурги из Санкт-Петербурга, Тюмени и Сургута восстановили половину сердца 17-летней югорчанке

Кардиологи из Санкт-Петербурга, Тюмени и Сургута собрались вместе, чтобы прооперировать ребенка с редким пороком сердца. У юной югорчанки была диагностирована аномалия Эбштейна – это редкий врожденный порок сердца, характеризующийся нарушенным процессом развития трехстворчатого клапана и вовлечением правого желудочка. Основными признаками заболевания являются: смещение вниз створок и расширение фиброзного кольца трехстворчатого клапана, с развитием недостаточности, расширением правого предсердия и потерей функции части правого желудочка.

«Современная медицина невозможна без тесного взаимодействия между коллегами. Это обмен опытом, выполнение операций на базе региональный клиник. Сегодня у нас проводят мастер-класс коллеги из ГБУЗ «Детский Городской Многопрофильный Клинический Специализированный центр Высоких Медицинских Технологий» по вопросам оказания помощи детям с серьезными проблемами с сердцем. Это позволяет разрабатывать более эффективную тактику ведения болезни», – прокомментировала главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Показаниям к операции при аномалии Эбштейна являются: прогрессирование симптомов сердечной недостаточности, ухудшение физической работоспособности, появление цианоза (насыщение крови кислородом менее 90%), увеличение размеров сердца. Многие хирурги называют эту процедуру «операцией-джаз», так как во время хирургического вмешательства можно использовать множества практик, исходя из клинической картины. Докторам предстоит полностью восстановить половину сердца. По словам заведующего отделением детской кардиохирургии центра Высоких Медицинских Технологий, член-корреспондента РАН Рубена Мовсесяна, данное мероприятие направлено на обмен опытом между коллегами.

«Ребенок уже перенес одну из процедур – серьезное аритмологическое обследование. Мы видим, что команда в Сургуте готова к проведению таких сложных операций, врачи показали серьезный уровень. Предстоит реконструкция практически всю правую часть сердца. Операция эта появилась 12 лет назад, активно начала использоваться в России порядка 7 лет назад. Это обмен опытом, когда варишься в собственном соку, то никогда не получится постепенного роста своего мастерства. Это же искусство. Сочленение науки и ремесла. Можно научить человека быть выдающимся художником? Нет, конечно. А художников выдающихся меньше, чем выдающихся хирургов», – подчеркнул Мовсесян.

Детский кардиохирург из Сургута Алексей Бродский поделился, что не в первый раз ему приходится работать с Рубеном Рудольфовичем. Во время одного из мастер-классов им приходилось выполнить не менее сложную процедуру – коррекцию полной формы АВК. После встречи удалось внедрить методику в окружной кардиодиспансер.

«Сложно сказать, насколько часто придется применять эту практику. Это редкий порок сердца. В условиях нашего региона тяжело прогнозировать появление на свет ребенка с данным заболеванием. Если верить статистике 1 младенец на 300 тысяч, то я не должен был встретиться с данным случаем за 10 лет работы в Сургуте, однако этот порок был успешно оперирован мной пять раз», – пояснил Бродский.

Главный детский кардиохирург Тюменской области Кирилл Горбатиков рассказал, такие встречи проводятся раз в месяц, так как некоторые патологии встречаются на практике врача всего пару раз и предсказать их количество достаточно сложно. Бывает, что сердце пациента сочетает в себе несколько аномалий, поэтому лечение лучше проводить совместно.

«Представьте, во время операции сердце не работает. То есть, фигурально – лежит скомканная тряпочка, а в ней нужно пришить ряд заплат с тем, чтобы, когда эта тряпочка расправится, эти заплаты никому не мешали и все работало. Это тот самый случай, когда одна голова хорошо, а две – лучше. У вас прекрасная реанимация. Прекрасное оборудование. Мне приятно работать с Бродским как со специалистом. Есть нам чему у вас поучиться и наоборот – это добрососедской сотрудничество, которое обогащает обе стороны», – резюмировал доктор.

Стоит отметить, вместе с Рубеном Рудольфовичем Сургут посетил детский кардиолог, УЗИ-специалист Андрей Цытко, который провел клинический разбор амбулаторных пациентов со сложными врожденными пороками сердца.

«Консультаций было много, они продолжаются. Ежедневно по 8-10 человек мы консультируем. Мы начали свою работу с того, что осмотрели ряд пациентов с аномалией Эбштейна, чтобы отобрать их для предстоящих операций. Сталкиваемся и с другими патологиями, которым предстоит хирургическое вмешательство или же они уже прошли его. Было несколько детей интересных, обсуждаем дальнейшее лечение», – сообщил кардиолог.