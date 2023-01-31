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Можно ли застраховаться от ошибки пластического хирурга? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Рассказываем, можно ли застраховать себя от врачебной ошибки

Можно ли застраховаться от ошибки пластического хирурга? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: ru.freepik.com

«Планирую сделать блефаропластику, но хотелось бы как-то обезопасить себя в случае врачебной ошибки. Можно ли получить страховку?» – спрашивает югорчанка Инна В.

Отвечают специалисты страховой компании «Согласие»:

Решившиеся на пластическую операцию не смогут застраховать риски неудачного вмешательства, обратившись с таким запросом к страховщикам – полисы от несчастных случаев, а также страховки жизни и здоровья не покроют ошибку хирурга.

Такое страхование действует только в тех ситуациях, когда речь идет о внезапных заболеваниях или травмах. Если человек намеренно решает воспользоваться услугами пластического хирурга, то, даже если его здоровью будет причинен вред, это не будет являться страховым случаем, и претендовать на возмещение не получится, отмечают эксперты страховой компании «Согласие».

Вместе с тем, пациенты тех клиник, ответственность которых застрахована, могут получить страховые выплаты, если будет допущена ошибка медиков, уточняют они, но факт врачебной ошибки должен быть подтвержден экспертными заключениями и компетентным органом. Только заявления потерпевшего для признания страхового случая будет недостаточно.

«Суммы страховых выплат за вред, причиненный вследствие ошибок и упущений, допущенных при оказании медицинских услуг, законодательно не установлены. Каждая клиника сама решает, на какую сумму страховать ответственность за действия своего персонала. В рамках страховой суммы также могут быть установлены лимиты возмещения по одному пациенту. Размер возмещения зависит от тяжести нанесенного вреда здоровью и в любом случае не может превысить установленные договором страхования лимиты возмещения и страховую сумму. В практике «Согласия» выплаты потерпевшим за врачебные ошибки колеблются от 3,5 до 300 тыс. рублей», – рассказали специалисты.

Пластическая хирургия является одной из наиболее рисковых медицинских специальностей, добавляют эксперты. Поэтому не все страховые компании принимают такую ответственность на страхование.

«Следует отметить в целом невысокий охват клиник в России, которые страхуют ответственность врачей. Поэтому универсальной рекомендацией для пациентов по-прежнему является тщательный выбор клиники и врача, чтобы вопросы получения возмещения за медицинские ошибки вообще не возникали», – резюмировали специалисты.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 80, комментариев: 0
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