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Недобросовестные дачники

Из-за чего в России предложили изымать дачи и участки и какие есть риски

Недобросовестные дачники
Фото: ru.freepik.com

Ранее сегодня появилось новость об инициативе федеральной компании недвижимости «Этажи» изымать дачи и земельные участки в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Указанная проблема «заброшенных земель» имеет место быть, но не развязывает ли это руки недобросовестным гражданам для махинаций с потенциальным изъятием частной собственности?

Согласно данным организации, процент погибших владельцев участков и заброшенных земель в садовых товариществах составляет порядка 10-20% и с одной стороны, предложение организации обоснованно из-за действующих правил, где изъятие и продажа участков возможно лишь в случае соразмерности долга стоимости, что случается редко, в том числе ввиду срока исковой давности по задолженности – три года. Предлагаемое увеличение срока до десяти лет по большей части сработает и сумма долга перед дачным сообществом может стать соразмерной стоимости участка.

Возникает один вопрос, а нужно ли «должнику» оплачивать взносы и формировать бюджет СНТ, если он не пользуется коммуникациями, вывозом мусора и иными осуществляемыми услугами, а тем более лишать своего крова? В таком случае, без суда не обойтись, как и без тщательной проработки критериев изъятия дачных участков и домов. Опасность принятия новых мер и в возможном злоупотреблении как заинтересованными лицами, так и самим СНТ в случае если садовые товарищества будут заниматься реализацией таких участков. Однако не стоит забывать и про обычных аферистов, ведь мошенники не спят.

Помимо «злостных» неплательщиков, среди обладателей земельных участков есть и люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и относящиеся к слабо защищенному слою населения. И самое очевидное. Интересно, как будут поступать с человеком, для которого дачный дом – единственное жилье.


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Сегодня в 20:13, просмотров: 110, комментариев: 0
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