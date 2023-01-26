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Как помочь человеку при приступе эпилепсии? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Как оказать первую помощь человеку во время приступа эпилепсии

Как помочь человеку при приступе эпилепсии? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: pixabay.com

«Недавно столкнулась с ситуацией, когда у мужчины на улице начался приступ эпилепсии. Прохожие стали ему помогать, а я растерялась и смогла только вызвать скорую. Как правильно оказывать первую помощь человеку во время приступа эпилепсии и не навредить?» – спрашивает читательница siapress.ru Анна Ситникова.

Отвечают эксперты Объясняем.рф и МЧС России.

Каждый год эпилепсия поражает около 50 млн человек во всём мире. Спровоцировать это заболевание могут травмы головного мозга, генетические и инфекционные факторы, инсульт или менингит. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 70% людей с эпилепсией могут жить без приступов, если вовремя проведут диагностику и получат лечение.

Эпилепсия сопровождается приступами — кратковременными судорогами всего тела или какой-то его части.

Дополнительные признаки:

  • потеря сознания;
  • провалы в памяти;
  • мышечные спазмы;
  • тяжелые и продолжительные конвульсии.

Частота припадков может быть разной: как несколько раз в день, так и раз в год.

Что может спровоцировать приступ?

  • вспышки света;
  • стресс;
  • употребление алкоголя;
  • пропуск назначенных лекарств;
  • у детей — недосыпание.

Меры профилактики эпилепсии:

  • предупреждение травм головы;
  • регулярное употребление лекарств;
  • контроль за давлением;
  • отказ от переедания, жирной пищи, вредных привычек.

Первая помощь человеку с приступом эпилепсии:

1.Зафиксируйте время начала приступа.

2.Подложите что-нибудь мягкое под голову.

3.Расстегните стягивающую одежду и ослабьте ремень.

4.Уложите человека на бок и слегка придерживайте.

5.Вызовите скорую и оставайтесь с больным, пока он не придёт в сознание.

Не нужно разжимать челюсти и класть в рот посторонние предметы — это может навредить. При повышенном слюноотделении и рвоте больного надо положить на бок или повернуть его голову на бок. Делать это следует мягко, не применяя силу. Не пытайтесь ограничивать движения человека.

Не пытайтесь открыть рот человека, даже если произошло прикусывание языка: это может привести к травме зубов, слизистой полости рта, верхней и нижней челюстей и самого языка. Важно понимать, что прикусывание языка возникает в самом начале приступа. Если больной прикусил язык или щёку, то травма уже произошла. Дальнейшие попытки открыть рот бесполезны и могут привести к травмам слизистой полости рта.

После приступа, как правило, больной чувствует слабость, истощение или засыпает. В этом случае не надо его тревожить, чтобы дать возможность восстановиться нервным клеткам. Нужно убедиться, что приступ закончился и у больного наступил постприступный сон. Пациент без сознания, не реагирует на окружающих, «не пробуждается»; пациент после приступа реагирует как человек, которому «мешают спать». Необходимо оставаться рядом с больным и дождаться, когда закончится период спутанности сознания (если таковая развивается) и сознание полностью восстановится.

Как больным эпилепсией обезопасить себя?

  • Носить инфобраслет, делиться геолокацией с родными, активировать функцию SOS и датчик падения на смартфоне.
  • Не оставаться одному у воды и огня, в метро, при переходе через дорогу, рядом с нагревательными приборами.
  • Детям важно носить в кармане инструкцию с мерами предосторожности и избегать потенциально опасных видов спорта, связанных со скоростью, водой, а также единоборств.

Ранее в эфире siapress.ruзаведующая окружным эпилептологическим центром, врач невролог-эпилептолог Валерия Халина рассказала более подробно об эпилепсии.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 41, комментариев: 0
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