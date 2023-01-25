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«Кот в сапогах 2: Последнее желание» // Впервые вижу

«Кот в сапогах-2» увлекает приключенческим сюжетом и погружает в серьезные психологические проблемы

«Кот в сапогах 2: Последнее желание» // Впервые вижу
Кадры из фильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание»

В январе в кинотеатрах Сургута запустили анимационный фильм от «DreamWorks Animation» – «Кот в сапогах 2: Последнее желание». И хоть он выглядит иначе, чем другие ленты из вселенной «Шрека», он заполучил положительные отклики как от зрителей, так и от критиков.

В этот раз всеми полюбившийся Кот сталкивается с ужасающим страхом смерти в воплощении весьма обаятельного и харизматичного Волка. Как же так вышло, что он заполучил себе такого врага? В очередном приключении главный герой теряет свою восьмую жизнь. У него осталась лишь одна – последняя, а значит пора пересмотреть свои приоритеты и, может быть, даже уйти в отставку. Однако, Кот в сапогах не ищет легких путей и отправляется на поиски Звезды желаний, чтобы восстановить запас жизней.

«Мне не победить, но бороться я не перестану!»

Страх перед смертью – главный двигатель сюжета, а также изюминка картины. Несмотря на «мультяшность» образов, атмосфера в «Коте в сапогах» совсем не примитивно детская. Мы по-настоящему пугаемся Волка – не только из-за его красных глаз и жуткого свиста, но и через чувства самого Кота. Он панически боится смерти, шерсть его встает дыбом, а сердце неустанно бьется так, что мы можем прочувствовать все это на себе.

Что в первую очередь бросается в глаза – смена художественного стиля и анимации с оглядкой на еще один интересный мультфильм «Человек паук: Через вселенные». Сначала это кажется непривычным, однако такие изменения кажутся довольно гармоничными, в частности, в эпических сценах бега и боев. Даже больше – они придали больше динамичности и современности фильму. Эксперимент удался.

И, конечно же, стоит отметить персонажей мультфильма. Из старых героев здесь только сам Кот и Киса Мягколапка, в компанию которых попадает песик Перро, постепенно меняющий циничных героев своей добротой и беззаботностью. Его история заинтересовывает – невзирая на сложное прошлое, он никогда не унывает и видит мир радужным и светлым.

Златовласка и Медведи тоже увлекают своим конфликтом. Это необычные антагонисты, с помощью которых передается мораль о ценности семьи. Главным злодеем стал повзрослевший персонаж детской песенки «Маленький Джек Хорнер». Многие считают, что у злодеев должна быть психологическая травма детства, но это не тот случай – у персонажа были любящие родители и вполне хорошая жизнь. Так авторы высмеивают популярное клише.

В новом «Коте» прослеживается ироничный тон и уместное заигрывание с образами из сказок. В мультфильме стало меньше черного юмора и отсылок к недетским медиа-продуктам. Однако теперь он ощущается взрослее за счет психологических проблем, которые в нем поднимаются. Кому-то покажется, что их слишком много, но в этом и особенность и глубина картины.

«Ты спас мне жизнь, теперь мой черед спасти твою. Я исполню свой долг!» – сказал Кот еще во втором фильме о Шреке. Так и случилось. Ведь популярность сиквела привела к тому, что зеленый великан может снова вернуться в кинопрокат. По слухам, производство «Шрек-5» находится в разработке.

А пока мы можем насладиться поистине динамичным и увлекательным фильмом о Коте в сапогах, который стоит посмотреть как взрослому, так и ребенку. А лучше – всей семьей.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 49, комментариев: 0
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