Может ли телевизор следить за нами и какие данные собирает Smart TV

За пользование плодами цифровых технологий приходится платить личными данными. В обмен на постоянное подключение смарт-телевизоры собирают информацию о пользователях. Как этому противостоять — рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Smart TV таит в себе опасности

Smart TV – обычный телевизор, но с интерактивными функциями.

У него есть камера и микрофон, и он может подключаться к интернету. Для злоумышленников звучит заманчиво: ведь тогда у умных телевизоров можно найти уязвимости в ПО.

Смарт-телевизор действительно может быть взломан, а его камеру и микрофон могут использовать для слежки за вами – в вашем же собственном доме. Кроме того, ваши личные данные могут быть переданы сторонним компаниям для продажи рекламодателям. Так, за последние 10 лет скандалы на тему нарушения конфиденциальности сотрясали медиапространство несколько раз.

В 2013 году – с LG, в 2015-м – с Samsung, в 2017-м – с Vizio, можно найти и другие прецеденты.

Но с другой стороны, производители Smart TV и не скрывают факта отслеживания – в их политиках конфиденциальности часто это прописано отдельным пунктом.

В телевизорах с функцией Smart TV действительно встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять собранные данные в аналитические компании. Это позволяет составить подробный профиль потребителя, но это обезличенный портрет. В общей массе такие данные помогают компаниям улучшать сервис и да – показывать вам более подходящую рекламу.

Как свести к минимуму отслеживание вашего Smart TV

Отключите функцию автоматического распознавания контента – ACR. Эта функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые вы просматриваете на своем телевизоре. Любопытно, что анализироваться будет любой контент – полученный через потоковые приставки, кабельное/эфирное телевидение и даже через проигрыватели DVD и Blu-Ray.

Собранные данные могут использоваться в целях маркетинга и целевой рекламы. Если вы хотите избежать этого, то перейдите в настройки вашего телевизора для отключения ACR. Каждый бренд «прячет» эту функцию по-разному, поэтому придется поискать. Ищите в разделах «Приватность», «Конфиденциальность», «Условия и политика» или подобных.

Отметим, что целевая атака на Smart TV вероятна в том случае, когда хакерам целенаправленно нужно нанести ущерб цифровой, финансовой или реальной жизни какого-то пользователя. А значит, он представляет какой-то серьезный интерес. В случае с обычными гражданами и для «развлечения» такое вряд ли возможно, потому что это затратный процесс. Да, на сегодня злоумышленники обладают целым арсеналом инструментов для получения контроля над телевизорами: вредоносное ПО, социальная инженерия, уязвимости фирм-производителей TV и прочее, но их цель – либо легкая и быстрая нажива, либо действительно крупная рыба.

По сути, Smart TV – это тот же смартфон, только с огромным экраном. Большинство приложений для Android можно установить и на Smart TV, а значит, появляется риск тех же уязвимостей, что и на телефоне.

Кроме того, есть определенная категория людей, в том числе и среди юристов, которые слишком обеспокоены сборами данных и постоянно подают иски в суды против мегакорпораций. Ну и при случае могут сорвать джекпот, отсудив кругленькую сумму.