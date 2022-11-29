Сургутский театр решил стать ТЮЗом?

Главным событием ноября в Сургутском театре оказалась Лаборатория драмы и прозы для подростков «Мне (не) больно». Этот формат объединил непривычные для зрителя мероприятия: читки пьес, эскизы спектаклей, обсуждение того и другого с авторами, режиссерами, театральными критиками, а также лекции театроведов.

Почему театр связался с подростками

И все это, чтобы заострить редкую на театральной сцене тему – подростковую проблематику. Домашнее насилие, потеря близкого человека, социофобия, буллинг... К классике переходного возраста 21-й век добавил свое. Современных подростков просмотром фильмом «Чучело» вряд ли потрясешь. И деятели искусства ищут новые подходы к тинейджерам.

К лаборатории привлекли молодых талантливых режиссеров и драматургов из разных регионов России. Иван Пачин, Иван Миневцев, Полина Кардымон, Анастасия Быцань, Егор Зайцев – они, между прочим, сотрудничают с такими театрами, как «Et Cetera» Александра Калягина, Театром Наций Евгения Миронова, петербургским ТЮЗом, новосибирским «Глобусом» и другими.

Еще были две читки пьес, которые режиссерски выстроили актеры Сургутского театра -Татьяна Балабанова и Мурат Шыхшабеков.

- Почему эта проблематика заинтересовала театр? Эти два года поток подростков в наш театр вырос, в том числе благодаря «Пушкинской карте». Мы знаем, что ребятам было занятно погружаться в осовремененную классику. И все же такие зрители не получали от театра ответ на свой личностный и личный, остросовременный запрос. И мы задумались – как заговорить с тинейджерами на языке, близком для них, не умаляя при этом искусства Театра? Какой репертуар мы могли бы предложить? – рассказывает предысторию проекта директор Сургутского театра Светлана Астраханцева.

Заявку Сургутского театра на лабораторию по подростковой тематике поддержали Союз театральных деятелей РФ (грант) и Министерство культуры РФ. Но если оргподготовка к событию велась полгода, то у приглашенных режиссеров на рождение эскиза спектакля было меньше недели. Меньше недели и – творческий ресурс театра: актеры, музыканты, художники, техслужбы. А затем три дня театр представлял созданные произведения подросткам, педагогам, руководителям театральных студий, представителям югорских театров – заинтересованных набралось больше 600 человек. Для зрителей вход был бесплатным.

О литературе для подростков

«Знаешь, когда начинается счастье? Когда перестаешь бояться».

«С тех пор я запомнила, что когда люди сами перенесли много тяжелого в жизни, они помогают другим молча и не ожидая благодарности».

«Худшая дверь – это дверь школы».

Очень много парадоксов и афоризмов звучало в те три дня в театре. Все это – из ткани изумительных книг, написанных о современных подростках и для них. Многие об этих книгах, увы, не знают. Но они есть в библиотеке и в интернете. «Сахарный ребенок» Ольги Громовой, «Калечина-Малечина» Евгении Некрасовой, «Книга всех вещей» Гюса Кейера, «Я – кулак. Я – А-Н-Н-Н-А» Марты Райцес, «Воин» Марии Огневой - книги и пьесы, которые стоит открыть в семье каждого, где взрослеет ребенок. Особенно, если взрослеет непросто. «Остров на Птичьей улице» Ури Орлева в итоге не вошла в репертуар лаборатории, но к чтению тоже настоятельно предлагается.

- Эти произведения дают подросткам соразмерного им героя и конкретные инструменты пережить горе, - поясняет куратор лаборатории Мила Денева, театральный критик, заместитель художественного руководителя московского Театра им. Маяковского.

- Я и не подозревала о таком разнообразии авторов, которые пишут о подростках. И эти авторы даже общались с нами. Это меня прям воодушевило на чтение, – рассказывает ученица школы №29 Люда Горяева. Она посетила все мероприятия лаборатории за три дня. Ее никто не заставлял. В первый день попробовала и решила не останавливаться. – В читке пьесы «Я – кулак. Я – А-Н-Н-Н-А» пронзило, как трудно героине - подростку с ограниченными возможностями. И в связи с этим понравилась задумка режиссера пригласить девушку, которая дублировала исповедь героини на языке жестов. Эскиз спектакля «Калечина-Малечина», правда, запал мне глубоко в душу. Я прочувствовала все переживания главной героини Кати. Автор подняла в произведении очень важную, на самом деле, проблему – буллинг. А история девочки из 1937 года в «Сахарном ребенке»? Потрясло. Ведь это же создано по реальным событиям!… На самом деле, было интересно на каждом мероприятии. Ни капли не жалею об этих трех днях. Вообще что-то новое для меня. Куча полезной информации. Незабываемый опыт.

Почему театр встряхнуло

Наш театр живет, как любой классический – согласно репертуарному плану, как говорится, от «Шинели» до «Грозы». Лаборатория встряхнула коллектив, за короткий срок обязав творчески освоить необычный, остросовременный материал с новыми режиссерами.

Татьяна Балабанова проявила себя в ипостаси и режиссерской, и актерской. Она волновалась, впервые ставя читку (читка – это чтение пьесы актерами, но отрежиссированное). Хотя пьеса о глухонемой девочке выстроена от первого лица, режиссер выбрала несколько актрис, которые играли мысли героини. Сургутское общество глухих помогло выйти на Нику Волкович - талантливую исполнительницу главной роли на языке жестов. Для атмосферы Татьяна добавила костюмы, сопровождение слайдами - для слабослышащих.

- Это была неформальная читка не только голосом, но и на языке жестов! Поэтому многое надо было продумать заранее. За это очень благодарна администрации театра и организаторам лаборатории. Очень круто было слышать рассуждения подростков по теме. И, конечно, важна оценка происходящего от автора произведения - Марта Райцес присутствовала и общалась с нами, - рассказала Татьяна Балабанова.

Как актрису Татьяну включили в эскиз спектакля «Сахарный ребенок». Почла за честь, ведь в команду к режиссеру Ивану Миневцеву (худрук Челябинского молодежного театра), конечно, хотели попасть многие. 50-минутный эскиз создали за четыре дня. Забегая вперед – именно он по итогам зрительского анкетирования выбран для постановки в формате полноценного спектакля.

- Накрыло живительной волной совместного сочинительства. Режиссером мягко отметались ненужные предложения, и мы потом понимали, почему. Принимались оправданные актерские задумки. И это только вдохновляло. К режиссерской идее, как к магниту, притягивались наши лучшие предложения. И так наш эскиз прирастал трогательным, живым, настоящим, - делится Татьяна Балабанова.

Зачем это взрослым

К сожалению, лаборатория не привлекала преподавателей словесности. Хотя в рамках внеурочной деятельности – почему бы не обратить внимание учащихся на современную «подростковую» прозу? Зато было много руководителей театральных студий. Наверное, логично: надо же детям что-то ставить, и ведь не «Три сестры»?

Анна Кранина руководит театром-мюзиклом «Новые горизонты» при школе №46. Ее подопечные посетили лабораторию на третий день. Их заинтересовала лекция критика Глеба Ситковского (автор изданий «Ведомости», «Газета.ру» и других) о современном театральном процессе. Юные актеры успели посетить два эскиза, и больше всего их впечатлило, как можно за три дня создать практически полноценный спектакль!

- Но, если честно, больше всего ребят зацепил перфоманс «Haters gonna hate» (англ. «Ненавистники пусть ненавидят» - ред.). Они были в полном восторге, аплодировали, подпевали. Потом мы обсуждали – почему именно эта постановка им так "зашла". Конечно, благодаря современной популярной музыке, которую неожиданно и странно слышать с подмостков классического театра. Для ребят удивительно и приятно, что театр заговорил их языком, что их услышали и поняли.

«Ненавистники» обернулись эмоциональным пределом лаборатории и безусловной любовью юных зрителей. В перфомансе режиссера Полины Кардымон и драматурга Егора Зайцева участвуют актеры и музыканты театра. Пока ребенок утопает в музыке, даруемой наушниками, главная героиня – мать, ценитель классики – фюрерски вещает на немецком документальные истины: мой ребенок не слушает такую музыку, это не искусство, нельзя и т.д. В финале происходит единение, мать вместе с ребенком, да и весь зал, одержимо танцуют под «Я буду петь свою музыку».

«Выгуливали подростков с дочерью. Моих внутренних и ее настоящих.. Были на спектакле-перформансе Полины Кардымон. Собственно про "яжемать" и дочь-подростка. Подростки в зале были в диком восторге, потому что их не "лечили". А просто "мамаша" рассказывала, как она переживает за свое чадо неразумное... Я вот вначале думала... Да нет же, я не такая... Но по злобному смеху своего подростка напряглась... Вот я во многих своих моралите точно такая же!!! Узнаваемо, блин. Спектакль закончился тем, что все пустились в пляс под всякую "гадость". Но поскольку подросток живет во мне, я позволила себе перестать быть навязчивым родителем...Танец был прекрасен», - выложила пост в соцсетях Вероника Чубенко, главный редактор АО «СургутИнформ-ТВ». Довольно неожиданно было прочитать о рефлексии на тему личного от одного из лидеров общественного мнения Сургута. На нашу просьбу пояснить ситуацию услышали интересное:

- Я руками и ногами «за» такие эксперименты. Они позволяют отвести нас от роли родителей. Чтобы определиться с понятиями на берегу. Мы, взрослые, редко выступаем в роли взрослых по отношению к детям. В основном мы занимаем позицию родителя. А родитель - это исключительно морально-нравственные категории и куча «нельзя», говорю как психолог.

В итоге большинство складываемых историй (как я понимаю, и на этой лаборатории) – это про детей и родителей. Про запреты и протесты. Эти ситуации сложно назвать нормальными. Нормально – это когда общаются взрослый с потенциальным взрослым. Или с ребенком – такой взрослый, который понимает, какие у него проблемы, и соответственно позволяет ему проявляться и в то же время курирует его поведение, не нарушая его границ. Вот это будет взрослое поведение. Но оно бывает крайне редким. В основном мы ведем себя, как назидающие персонажи, которые знают, как жить. А это ни к чему хорошему не приводит. Также бывают ситуации, когда мы ведем себя, как дети вместе с детьми - все эти конфликты песочницы. Это наша общая болезнь, я ничем сильно от остальных не отличаюсь.

Но вот такие лаборатории очень нужны. Включаясь в материал, подобный «Haters…», ты можешь проявить себя как взрослый.Или как ребенок вместе со своим ребенком. Это полезно и для нас самих. Не надо забывать: творит и вытворяет в нас наш внутренний ребенок. Именно дети - творцы, потому что их не сдерживают шаблоны и рамки.

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…Конечно, Сургутский театр не собирается менять формат на ТЮЗ (хотя это, кстати, дает заметные преференции в федеральном финансировании, чем прельстились некоторые региональные театры). Театр по-прежнему ждет зрителей всех возрастов, делая упор на тех, кто постарше. Лаборатория – это нормальное желание театра расширить круг аудитории и взбодрить творческий коллектив. А также - искренняя попытка помочь подросткам определиться со скобками: мне (не) больно?

Видеодневники лаборатории можно посмотреть на странице Сургутского театра в соцсети «ВКонтакте».