Как оформить загранпаспорт быстро и вне России, а также где получить визу «цифрового кочевника»

Получить загранпаспорт всего лишь за три дня возможно, однако для этого требуются веские причины. А вот оформить его за пределами России и податься на визу «цифровых кочевников» – уже проще. Как это сделать – рассказали в телеграм-канале Travel Touch.

Как получить загранпаспорт за три дня

Получить загранпаспорт за три дня возможно в двух случаях:

1. Если необходимо экстренное лечение. Для этого понадобятся как минимум:

справка или выписка из истории болезни, которая указывает на срочность и безотлагательность лечения за рубежом;

подтверждение от заграничного медицинского учреждения с датами приема.

2. Если причиной стала смерть или тяжелая болезнь родственника. При этом нужно предъявить:

извещение о смерти или справку от врача;

подтверждение степени родства.

Подавать заявление о срочной выдаче загранпаспорта необходимо напрямую в МВД, через Госуслуги это сделать невозможно.

Как оформить заграничный паспорт за пределами России?

Чтобы оформить заграничный паспорт за пределами России, вам не нужно возвращаться в страну. Необходимо выполнить следующие действия:

1. Найдите ближайшее посольство или консульство на карте Министерства иностранных дел РФ. Оно может быть даже в соседней стране;

2. Записаться на приём на сайте консульства;

3. Заполните заявление на обычный или биометрический паспорт;

4. Возьмите это заявление, ваш текущий паспорт, две цветные фотографии и чек об оплате консульского сбора;

5. В посольстве вам дадут код отслеживания вашего паспорта. Срок изготовления — три месяца. Но по факту могут делать и шесть месяцев.

Визы для «Цифровых кочевников»

Виза «цифровых кочевников» — это документ или программа, которая дает кому-либо законное право работать удаленно, находясь за пределами страны постоянного проживания. Есть несколько стран, где данную визу можно оформить уже находясь в стране.

Греция:

Длительность — до 2-х лет

С визой можно получить ВНЖ

Минимальный заработок — 3500€ в месяц

Срок рассмотрения — 10 дней

Нужен действующий шенген

Хорватия

Длительность — 1 год

С визой можно получить ВНЖ

Минимальный заработок — 2700$ в месяц или 32000$ на счету в банке

Срок рассмотрения — до одного месяца

Нужен действующий шенген

Маврикий

Длительность — 1 год

Минимальный заработок — 1500$

Срок рассмотрения — 2 дня

Коста-Рика

Длительность — 1 год

Минимальный заработок — 3000$

Срок рассмотрения — 15 дней

Напоминаем, что запретили въезд россиянам, в том числе по шенгенским визам, выданным другими государствами:

Эстония

Литва

Латвия

Польша

Финляндия

В остальные страны оформить въездные документы все же можно. Просто иногда для этого надо перебраться в другое государство: например, Австралия не принимает документы на визу у россиян в России. Но подать их можно в Белграде.