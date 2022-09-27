Как оформить загранпаспорт быстро и вне России, а также где получить визу «цифрового кочевника»

Получить загранпаспорт всего лишь за три дня возможно, однако для этого требуются веские причины. А вот оформить его за пределами России и податься на визу «цифровых кочевников» – уже проще. Как это сделать – рассказали в телеграм-канале Travel Touch.
Как получить загранпаспорт за три дня
Получить загранпаспорт за три дня возможно в двух случаях:
1. Если необходимо экстренное лечение. Для этого понадобятся как минимум:
- справка или выписка из истории болезни, которая указывает на срочность и безотлагательность лечения за рубежом;
- подтверждение от заграничного медицинского учреждения с датами приема.
2. Если причиной стала смерть или тяжелая болезнь родственника. При этом нужно предъявить:
- извещение о смерти или справку от врача;
- подтверждение степени родства.
Подавать заявление о срочной выдаче загранпаспорта необходимо напрямую в МВД, через Госуслуги это сделать невозможно.
Как оформить заграничный паспорт за пределами России?
Чтобы оформить заграничный паспорт за пределами России, вам не нужно возвращаться в страну. Необходимо выполнить следующие действия:
1. Найдите ближайшее посольство или консульство на карте Министерства иностранных дел РФ. Оно может быть даже в соседней стране;
2. Записаться на приём на сайте консульства;
3. Заполните заявление на обычный или биометрический паспорт;
4. Возьмите это заявление, ваш текущий паспорт, две цветные фотографии и чек об оплате консульского сбора;
5. В посольстве вам дадут код отслеживания вашего паспорта. Срок изготовления — три месяца. Но по факту могут делать и шесть месяцев.
Визы для «Цифровых кочевников»
Виза «цифровых кочевников» — это документ или программа, которая дает кому-либо законное право работать удаленно, находясь за пределами страны постоянного проживания. Есть несколько стран, где данную визу можно оформить уже находясь в стране.
Греция:
- Длительность — до 2-х лет
- С визой можно получить ВНЖ
- Минимальный заработок — 3500€ в месяц
- Срок рассмотрения — 10 дней
- Нужен действующий шенген
Хорватия
- Длительность — 1 год
- С визой можно получить ВНЖ
- Минимальный заработок — 2700$ в месяц или 32000$ на счету в банке
- Срок рассмотрения — до одного месяца
- Нужен действующий шенген
Маврикий
- Длительность — 1 год
- Минимальный заработок — 1500$
- Срок рассмотрения — 2 дня
Коста-Рика
- Длительность — 1 год
- Минимальный заработок — 3000$
- Срок рассмотрения — 15 дней
Напоминаем, что запретили въезд россиянам, в том числе по шенгенским визам, выданным другими государствами:
- Эстония
- Литва
- Латвия
- Польша
- Финляндия
В остальные страны оформить въездные документы все же можно. Просто иногда для этого надо перебраться в другое государство: например, Австралия не принимает документы на визу у россиян в России. Но подать их можно в Белграде.