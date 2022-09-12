Около 2,5 миллиардов понадобится на ремонт всех ветхих коммунальных сетей Сургута

Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в конце лета заявил, что износ коммунальной инфраструктуры (это водопровод, теплопровод и канализация) в России превысил 70%. Кроме того, на некоторых участках встречаются трубы, «возраст» которых превысил 90 лет.

В Сургуте, меж тем, стартовал отопительный сезон. Ему предшествовали масштабные работы по ремонту трубопроводов. Мы решили узнать, какой процент износа у сургутский коммунальных сетей, сколько денег потребуется на полную замену и справляется ли ГТС во время ремонтной компании. На эти вопросы ответили заместитель начальника отдела организации управления инженерной инфраструктурой департамента городского хозяйства Елена Петренко и начальник отдела организации управления жилищным фондом и содержания объектов городского хозяйства департамента городского хозяйства Татьяна Лепихина.

Каков износ сургутских сетей?

Протяженность муниципальных сетей составляет:

тепловых сетей, включая сети горячего водоснабжения (в 1 трубном исполнении) - 860 км, из них ветхих - 51 км, в том числе подлежат замене в летний период - 8 км, что составляет - 15,6 % от ветхих сетей;

сетей холодного водоснабжения - 406 км, из них ветхих - 22 км, подлежат замене в летний период 2,6 км, что составляет 11,8 % от ветхих сетей;

сетей водоотведения - 406 км, из них ветхих - 22 км, подлежат замене в летний период 1 км, что составляет 5% от ветхих сетей;

сетей газоснабжения (подводящие сети к котельным) - 52 км, ветхих - 0 км, подлежащих замене – 0 км.

По результатам выполненного в 2022 году технического обследования сетей водоснабжения и водоотведения СГМУП «Горводоканал», физический износ сетей водоснабжения составляет – 49,47 %. Физический износ сетей водоотведения составляет – 55,23 %.

По результатам выполненного в 2020 году технического обследования сетей водоснабжения СГМУП «Городские тепловые сети» физический износ внутриквартальных сетей холодного водоснабжения составляет – 43,89 %. Физический износ внутриквартальных сетей горячего водоснабжения составляет – 44,98 %.

В рамках производственных программ муниципальными предприятиями СГМУП «Горводоканал» и СГМУП «Городские тепловые сети» в 2021 году выполнен капитальный ремонт 10,49 км, сетей, из них:

теплоснабжения – 6,69 км;

водоснабжения – 2,55 км;

водоотведения –1,25 км.

В настоящее время, выполняется замена ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения протяженностью 11,6 км, из них:

тепловых сетей – 8 км;

водопроводных сетей – 2,6 км;

сетей водоотведения – 1 км.

Есть ли в Сургуте необходимость полностью менять коммунальные сети?

Замена сетей тепловодоснабжения и водоотведения выполняется по истечению срока эксплуатации в плановом режиме. Соответственно полная замена инженерных сетей в городе Сургуте не требуется. Замена сетей тепловодоснабжения и водоотведения выполняется в рамках производственных программ предприятий, которые формируются ежегодно и согласовываются Департаментом городского хозяйства Администрации города.

По СГМУП «ГТС» требуется замена ветхих сетей – всего 51 км, в том числе:

сетей теплоснабжения – 17 км;

сетей горячего водоснабжения – 12 км;

сетей холодного водоснабжения – 22 км.

По СГМУП «Горводоканал» требуется замена ветхих сетей – 43 км, в том числе:

сети водоснабжения – 22,47 км;

сети водоотведения – 20,53км.

Сколько потребуется денег на полную замену всех сетей города?

Ориентировочная стоимость мероприятий по замене ветхих сетей:

СГМУП «ГТС» - 1 246 104 руб. (годы реализации 2023-2027г.);

СГМУП «Горводоканал» - 2 416 548 000 руб. (Санация ветхих водопроводных сетей - 1 287 637,129 тыс. руб. (годы реализации 2023-2026г.), санация ветхих сетей канализации - 1 128 910,848 тыс. руб. (год реализации с 2023-2026 г.).

Какая ситуация сейчас с внутридомовыми сетями? Они подвергаются замене?

Замена внутридомовых сетей выполняется при проведении капитального ремонта многоквартирного дома Югорским фондом капитального ремонта.

Кто ухаживает за внутридомовыми сетями? Какой процент трубопроводов требует реконструкции?

Внутридомовые сети, которые входят в состав общего имущества многоквартирных домов, по договору управления, заключенному собственниками помещений МКД и управляющей организацией, содержатся управляющей организацией за счет средств, оплаченных по статье «Содержание жилого помещения». Проводится текущий ремонт в процессе эксплуатации (замена участков сетей, задвижек, автоматизированных узлов управления, установленного на внутридомовых инженерных сетях).

В рамках проведения работ по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду управляющими организациями осуществляются мероприятия:

проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

выполнение плана ремонтных работ.

Проводятся ли в Сургуте реконструкции внутридомовых коммунальных сетей?

В Сургуте не проводится реконструкция внутридомовых инженерных сетей.

Справляется ли ГТС с ремонтом самых ветхих участков сетей за летний период?

В рамках формирования производственной программы развития предприятия учитывается информация об функциональных отказах на инженерных сетях. В план программы включаются мероприятия по ремонту и реконструкции наиболее ветхих сетей.

Согласно данной программе СГМУП «ГТС» запланирована замена:

ветхих тепловых сетей – 8км;

ветхих водопроводных сетей – 2,6км, в том числе: СГМУП «ГТС» - 1,7 км; СГМУП «ГВК» - 0,93 км.

На 09.09.2022 г. СГМУП «ГТС» выполнена замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью – 8 км (100%), технологическая часть собрана, ведутся работы по обратной засыпке и восстановлению нарушенного благоустройства. Ветхих водопроводных сетей - 1,53 км (90%) - срок окончания работ до 31.10.2022 г. СГМУП «ГВК» - работы не выполнены в связи с изменением подрядной организацией (договор заключен с новым подрядчиком, проводятся мероприятия по повторной закупке оборудования), срок окончания работ – 30.11.2022 г.

Как много аварий на сетях происходило в Сургуте за 2022 год? Что стало их причиной?

Авария – это разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (21.07.1997 ФЗ-116 ФЗ «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов» в редакции от 11.06.2021).

Функциональный отказ – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшего на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

В 2022 году отсутствовали аварии на сетях тепловодоснабжения и водоотведения. Основной причиной функциональных отказов является физический износ сетей тепловодоснабжения и водоотведения.

СГМУП «ГТС» - по состоянию на 09.09.2022 года в городе Сургуте зафиксировано 62 функциональных отказа по системе теплоснабжения;

СГМУП «Горводоканал» - с начала 2022 года – зафиксировано 18 функциональных отказов (из них: 16 – по водоснабжению, 2 - по водоотведению).

По сравнению с 2020 годом их количество увеличилось или уменьшилось? Почему?

Количество функциональных отказовпо сравнению с 2020 годом уменьшилось. За последние 20 лет улучшилось качество материалов, используемых при замене сетей тепловодоснабжения и водоотведения. Поменялась изоляция трубопроводов с ТГИ на ППУ по сетям теплоснабжения. Производится замена стальных трубопроводов горячего, холодного водоснабжения и водоотведения на трубопроводы из полиэтилена.

В 2020 году зафиксированы функциональные отказы: