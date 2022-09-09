Эксперты Роскачества рассказали, как расплатиться с долгами за коммунальные услуги

«Из-за сложной жизненной ситуации у меня накопились долги за коммуналку. Можно ли уменьшить сумму платежа? И что меня ждет, если я не смогу оплачивать счета еще некоторое время?», – спрашивает сургутянин Федор Савицкий.

Что делать, если у вас накопились долги, а возможности расплатиться с ними прямо сейчас нет, отвечают эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Задолженность – это

Счета за коммунальные услуги оплачиваются каждый месяц до определенного числа. В законодательстве есть понятие «неполная оплата услуги». О ней говорят тогда, когда потребитель имеет задолженность размером в плату за два месяца (среднемесячная плата рассчитывается из норматива потребления, установленные счетчики на нее не влияют).

Если потребитель оплачивает предоставляемые услуги частично, то полученная сумма распределяется по всем категориям услуг пропорционально стоимости каждой. Неоплаченная часть засчитывается как долг.

После того, как сумма долга превышает сумму средних платежей за два месяца, поставщик коммунальных услуг может применять определенные «санкции», в том числе ограничивать их предоставление.

Что ждет неплательщиков

Если владелец квартиры не платит за потребляемые ресурсы, к нему могут быть применены различные меры. Их тяжесть зависит от суммы задолженности и готовности исправлять ситуацию.

Начисление пени. Помимо того, что все недоплаченные суммы необходимо будет оплатить, за просрочку начисляются пени, «штрафы» за возникновение долга. Пени начисляются с 31 дня просрочки, их размер составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. А с 91-го дня пени начисляются уже в размере 1/130 от ставки.

Моральное воздействие. Управляющая компания может вывешивать объявления, призывающие жильцов оплатить долги. Для многих это давление становится немаловажным фактором для погашения долга, если причина его не в отсутствии денег, а, например, невнимательности или осознанном нежелании платить. Управляющая компания не имеет права указывать в таких объявлениях личные данные, только номер квартиры.

Отключение коммунальных услуг. Так могут поступить с электричеством, горячим водоснабжением и водоотведением. Молча отключить свет поставщик не имеет права. Подобные действия неправомерны. Обратившись в суд, вы можете не только вернуть электроснабжение, но и получить компенсацию, так как ваши права были нарушены. Сначала Управляющая компания должна прислать уведомление и требование погасить долг, и только в той ситуации, если этого не происходит, ограничивать подачу ресурсов. Обратите внимание, что подключить ресурсы после погашения долга мгновенно не получится, например, подключение света занимает до двух дней, а стоит порядка 1 000 – 3 000 рублей.

Судебное разбирательство. Управляющая компания может подать в суд. Суд вправе не только подтвердить правомерность задолженности, но и взыскать в качестве компенсации имущество должника (при сопоставимости долга).

Выселение из квартиры. Это самая крайняя мера, которая редко применяется и вообще не может быть использована, если квартира в собственности и является единственным жильем. Чаще всего подобные санкции касаются тех, кто живет в муниципальном жилье.

В любом случае, доводить ситуацию до критической не следует. Если у вас действительно нет денег для того, чтобы расплатиться с долгами по ЖКУ, есть несколько способов разрешить ситуацию.

А если долг отдавать не с чего?

1. Обратитесь в Управляющую компанию с просьбой предоставить рассрочку. Важно понимать, что в этой ситуации долг не «прощается» и не становится меньше, отдавать придется все. Если у вас есть уважительная причина, по которой вы не могли платить, укажите ее в заявлении.

2. Коммунальные каникулы. Это не рассрочка, а отсрочка платежей – заплатить все равно придется, но сделать это можно позднее, например, когда финансовая ситуация изменится. Так как в законах нет четкого указания относительно того, каким образом оформляются такие отсрочки, в каждом случае жильцы и управляющая компания договариваются индивидуально.

3. Банкротство. Процедура банкротства дает возможность списать текущие долги, но не нужно думать, что это панацея. На самом деле есть немало неприятных последствий, которые нужно учитывать перед тем, как принимать такое решение.

4. Списание долга за сроком давности. Срок давности составляет 3 года. Если с вас в судебном порядке требуют оплатить задолженность за коммунальные услуги более трех лет, можно заявить о пропущенном сроке исковой давности и суд откажет во взыскании задолженности за прошедший период. Но важно понимать, конечно, что в этом случае за последние три года долги точно не спишут.

Льготы и субсидии

«Многие категории жильцов имеют право на скидки и льготы, в том числе, при оплате за ЖКУ. Размер и основания для льгот различаются в разных регионах, поэтому следует отдельно уточнить, на какие послабления вы имеете право. Сделать это можно в ПФР, органах социальной защиты или на сайте Госуслуг», – отметил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По всей стране рассчитывать на льготу могут семьи, для которых плата за ЖКХ превышает определенный процент от дохода. В большинстве случаев это 22% от дохода, но может быть и меньше. Чтобы получить такую субсидию, нужно подтвердить уровень доходов, а потом делать это каждые полгода

Напоминаем, что долги россиян за ЖКУ рекордно выросли на 7,7% и достигли 804,5 млрд рублей по итогам I квартала 2022 года.