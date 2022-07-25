Специалисты Роскачества поделились советами, как можно вернуть ошибочно переведенные средства

«Нечаянно перевел деньги не тому человеку. В банке сказали, что отозвать перевод невозможно. Что делать в таких ситуациях?» – спрашивает читатель портала Никита Г.

Сергей Солодкий, начальник отдела по Защите прав потребителей Роскачества: «Ответственность за перевод и правильность указания реквизитов лежит на отправителе. Поэтому в самом факте получения чужих денег, естественно, вины получателя нет. Однако если он потратит эти деньги, его можно будет привлечь к ответственности за незаконное присвоение чужих средств».

Как вернуть деньги, которые были переведены через приложение по номеру телефона или карты?

Такой платеж осуществляется сразу, поэтому в данном случае отправитель может только связаться с получателем, объяснить, что перевел деньги ошибочно, и попросить вернуть эту сумму. Если вы не знаете, как связаться (например, переводили по номеру карты), отправьте рубль по этим же данным с сообщением, в котором объясните ситуацию. В этом случае есть вероятность, что вам переведут деньги назад. Если, конечно, не сочтут мошенником. Или сам отправитель не перевел деньги на карту мошенников.

Как вернуть деньги, которые были переведены через сотрудника банка?

Такая операция требует некоторого времени, поэтому у вас появляется больше возможностей. Обратитесь в банк и объясните ситуацию. Если платеж еще не успел пройти (иногда это занимает несколько часов), то его можно будет отменить.

Кстати, если вы указали несуществующие реквизиты, средства вернутся к вам через некоторое время без дополнительных усилий с вашей стороны.

Как вернуть деньги, если получатель отказывается переслать вам их назад?

В этом случае вы можете обратиться в суд. Учтите, что вам нужно будет доказать, что перевод сделан по ошибке. Доказательством может быть выписка более ранних переводов по реквизитам, которые несущественно отличаются от тех, что вы использовали в тот ошибочный раз. Можете также запросить детализацию звонков у сотового оператора, которые подтвердят, что вы не общаетесь с получателем, и у вас нет оснований переводить ему что-либо. Получатель, в свою очередь, должен будет доказать, что имел право на получение этого платежа: например, что оказывал вам услуги или давал деньги в долг.

Если вы не знаете получателя платежа и не можете никаким образом получить эту информацию, обратитесь в банк получателя с просьбой предоставить данные владельца карты. Вероятно, вам откажут, ссылаясь на закон о банковской тайне и персональных данных. В этом случае ответчиком по вашему делу будет банк. Чтобы избежать взыскания, банк, вероятно, предоставит данные о владельце. Дальше можно будет связаться с ним напрямую или настаивать на том, чтобы именно банк компенсировал вам ошибочный платеж (либо суд произведет замену ненадлежащего ответчика).

В суде апеллируйте к тому, что владелец карты, на которую вы ошибочно перевели деньги, не имел права на получение этих средств, а, следовательно, у ответчика возникло неосновательное обогащение (ст. 1102 Гражданского кодекса РФ).

Конечно, идеальная ситуация – если неожиданный адресат перевода оказался порядочным человеком и вернул всю сумму. Но если это не так, а речь идет о достаточно значительных деньгах, самое правильное решение – обращаться в суд. Как показывает практика, часто решения выносятся именно в пользу истцов, так что у вас есть все шансы вернуть свои средства.