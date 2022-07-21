Как избежать повторения истории с набережной Саймы возле СурГУ

Благоустройство набережной Саймы возле СурГУ дошло до возбуждения уголовного дела по инициативе администрации города. Власти оказались настолько недовольны работой и не нашли иных способов понудить подрядчика сделать все так, как надо, что теперь в вопросе будут разбираться силовики. Но как избежать повторения подобных историй? Как ни парадоксально бы это звучало, для этого требуется сделать процесс принятия архитектурных и средовых решений максимально прозрачным. Об этом – в свежем выпуске проекта «О чем говорят» с Дмитрием Щегловым и Тарасом Самборским.

Д.Щ.: Здравствуйте, уважаемые зрители. слушатели. читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Я обозреватель этого портала Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город» на связи. Тарас, привет!

Т.С.: Привет, Дима! Привет всем, друзья!

Д.Щ.: Поговорим о том, что у нас было интересного, а из интересного у нас было уголовное дело, за которым мы будем следить, вероятно, достаточно внимательно. Уголовное дело – это по тем работам, которые были проведены на Набережной СурГУ, где подкова Университетская находится, набережная Саймы нашей многострадальной. Там, по словам главы города Андрея Филатова, работы произведены не так качественно, как того требуется, как вообще он их может принять как глава города и как заказчик, и соответственно поэтому дело дошло до того, что администрация инициировала целое уголовное дело. Эта история усугубляется тем, что национальный проект «Формирование комфортной городской среды». То есть к таким объектам, к таким проектам большое внимание со стороны региональной власти и со стороны федеральной власти. Получилось так, что этот объект у нас завершаться будет уже в состоянии, когда подрядчик, он у нас почему-то не афишируется особо, находится под уголовным преследованием. Что нам важно понимать в этом вопросе?

Т.С.: Если администрация города уделяет такое принципиальное внимание одному из знаковых объектов, скажем так, в городском пространстве набережной Саймы и вообще этому большому рекреационному комплексу под названием «Парк «За Саймой» со всеми ее рукавами, то это неплохо, если возбуждается уголовное дело или несколько уголовных дел, то наверное, внимание администрация города уделяет уж сильно принципиальное этому объекту.

К сожалению, мы не располагаем никакими подробностями. Мы даже не знаем, что это за подрядчик, откуда он взялся, что за конфликт, какого он размера между подрядчиком и администрацией, если дошло до уголовного преследования. Но я вижу здесь несколько моментов, которые заставляют задуматься о том, как в городе проводится архитектурная политика по изменению его пространств. Вообще, не кажется ли странным, что подрядчик чего-то такого страшного натворил на этом объекте, что против него возбуждается уголовка. Как он выбирался? Как общественность была ознакомлена с этим выбором? Был ли какой-то конкурс, о необходимости которых мы с тобой здесь постоянно говорим?

Любые изменения городского вида пространства, внесение новых каких-то архитектурных решений в его развитие, требуют в современном мире максимальную гласность: это конкурсы проектов, это конкурсы архитектурных школ, бюро, это максимальная гласность чиновников в этих процессах, которые заявляют вперед о том, что они хотели бы предложить горожанам, которые приглашают горожан, архитекторов и специалистов участвовать в какой-то интеллектуальной проработке будущего концепта, которые размещают на достаточном количестве медийных площадок форэскизы, предэскизы.

В общем, такая работа не должна вызывать у обывателя странных вопросов, которые возникли после новости об уголовном преследовании подрядчика этой несчастной набережной. Что это такое? Это же не космодром строят. Это же не какой-то стратегический объект. Там кто-то что-то украл? Там кто-то что-то не так оформил с документами? Если подобный проект департаментом архитектуры ведется так, как я сказал: заинтересовано, с профессиональным каким-то озорством, я даже бы сказал, гласно, то мы все бы видели и проект, и отличие реализованного от задуманного, в общем это был бы совершенно другой процесс. А теперь там какая-то уголовка.

Ну, хорошо, что уголовка. А как мы поймем, как обыватели, решены ли подобные проблемы впредь? Не будет ли какой-нибудь следующий знаковый городской объект вестись также келейно, с какими-то нарушениями, опять там будут какие-то уголовные или административные дела? В результате, получает ли город какую-то заявку на новую архитектурную политику? Все-таки, еще раз. Парк «За Саймой» и вся эта зона, которая вдоль трех рукавов реки Саймы, это уникальный, природный, культурный, рекреационный объект, зона в Сургуте. И то, что власти им занимаются, похвально, но, может быть, пора уже поменять этот подход, который мы сейчас наблюдаем.

А подход очень простой. Вообще, департамент архитектуры всегда был келейный очень. Они там бумаги оформляют какие-то, очень часто в недрах этого департамента рождаются какие-то совершенно противные коррупционные вещи, например такие, как застройка Бардаковки, одна из наших больных городских тем; как возникновение всяких торговых центриков, центров и центрищ на месте бывших ларьков во дворах жилых кварталов. Это же все делает ДАиГ, это все их работа, это чиновники, которые заходят, заносят, выносят, чего-то там порешают. Вот так формируется облик города.

И вот этот вот подход все делать шито-крыто, тихонечко, занес там что-то, порешал, за откат согласовал какую-то ужасную очередную стройку из сайдинга и самых дешевых стройматериалов, получил деньги, пошел дальше чем-то подобным заниматься. И вот эта практика переносится на большие значимые городские проекты, делают-то это одни и те же люди, потому что других же нет. Кто-то же разрешил «777» когда-то. Кто-то же разрешил шиномонтажки в Бардаковке. Кто эти люди? Наверняка, это те же люди (больше, имею в виду, функционально), которые тоже там что-то шито-крыто мутили с этой набережной. Вот поэтому, наверное, получается уголовка, потому что у главы нет других ресурсов остановить какое-то безобразие, которое там. видимо, творилось. А поскольку процесс зашел очень далеко негласно, и общественности об этом ничего не известно, это надо разрубать проблему и решать ее уже таким силовым методом.

На самом деле, мне кажется, что какая-то такая отчаянная ситуация у главы. Видимо, он каких-то других в этом моменте, с этим конкретным подрядчиком, способов остановить какое-то безобразие, мы, еще раз говорим, не понимаем, о чем там идет речь, найти не может. Но, чтобы предотвратить на будущее подобные вещи, я бы предложил все, что касается архитектурных пространств, архитектурных изменений в Сургуте, возведения новых общественно-значимых объектов, возведения социальных объектов, детских садов, я не знаю, театров, от парков до набережных, от новых красивых жилых кварталов до новых дорог, мостов и так далее и тому подобное, все выносить в максимально публичную плоскость, обсуждать, пусть главный архитектор раз в неделю выходит на брифинги и рассказывает, какие у них в департаменте возникли новые идеи, как они хотят сделать то или поменять это. Вот это было бы интересно. Тогда бы общество и сами чиновники обезопасены от подобного эксцесса, который мы с тобой здесь сегодня обсуждаем.

Д.Щ.: Да. Сейчас общественник, наш постоянный автор Сергей Глинских уже говорит, что некоторое, не совсем прям критичное, но есть некоторое несовпадение у проекта набережной Саймы внутри парка и того, что там делается в настоящий момент. Посмотрим, как с этой точки зрения будет развиваться ситуация и как это будет воспринято общественностью и нашими архитектурными властями.

Т.С.: Тоже интересный вопрос к работе департамента архитектуры и, может быть, контролирующего органа какого-нибудь, который за этим всем следит: а что, вот это вот не соответствующая проекту конструкция в какие-то миллисекунды родилась? Это же был процесс, стройка, это же строительный участок, тут даже заказчик у этого объекта – город, туда же соответствующие чиновники, творцы нашей городской архитектурной политики должны наведываться каждый день по несколько раз. Любой, кто хоть раз в жизни строил что-то от дачи до любого крупного объекта, он же знает, как надо построить правильно, надо контролировать: ты приходишь, смотришь, а как там у тебя бетон заливают, как там опалубку ставят, как там на объекте культура производства соблюдается. Это же ты заказываешь, ты проверяешь, ты контролируешь. Какая-то странная ситуация: взял, возник объект, который не по проекту. Там что, никто не появлялся что ли? Никто не следил? Их не пускали на объект?

Д.Щ.: Вопрос. Что ж. Да, посмотрим, как там будет развиваться, конечно. Это все тема на долгие-долгие месяцы, даже и годы. Так что в следующем эпизоде мы поговорим про заборчики. У нас новая история с заборчиками. Так что переходите, посмотрите, если интересно, и подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на наш Телеграмм-канал и поехали дальше.