Заведующий кафедрой конституционного и международного права УрГЭУ рассказал, решится ли проблема «черных риелторов» и «резиновых квартир»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает торговать микродолями жилой недвижимости. Отныне, нельзя выставить на продажу меньше 6 кв.м. В противном случае, суд может признавать сделку ничтожной. Действительно ли новый закон защитит добропорядочных собственников от «профессиональных соседей», объяснил заведующий кафедрой конституционного и международного права Уральского государственного экономического университета, доктор юридических наук Александр Савоськин.

До нынешнего момента в квартире или комнате могла выделяться любая доля: от половины до 1/100. И собственник мог прописать на этих квадратных, порой, сантиметрах и себя, и своих родственников, а иногда (хотя были и некоторые сложности) совсем незнакомых людей. Этим активно пользовались гастарбайтеры и приезжие, чтобы закрепиться на новом месте, заплатив за «прописку». Так и появлялись «резиновые квартиры». Например, сегодня в Москве таких квартир более двух тысяч, в них прописано свыше 273 тысяч человек (в среднем на одну квартиру приходится 137 человек).

Вторая проблема – «черные риелторы», которые приобретали самую маленькую долю и заселяли очень конфликтного и агрессивного человека, который превращал жизнь остальных хозяев квартиры в ад. Тем самым коварные агенты недвижимости принуждали собственников к продаже долей за цену гораздо ниже рыночной.

История разрешения этих вопросов долгая. Начиная с 2011 года на рассмотрении Госдумы было несколько законопроектов, касающихся «черных риэлторов» и «резиновых квартир». В 2013 году был принят президентский проект о борьбе с фиктивной регистрацией. Но ситуация не решалась до сих пор.

Новый закон не решит проблему полностью, но несколько усложнит жизнь агентам по недвижимости, пытавшимся за счет «профессиональных соседей» за копейки приобретать недвижимость у собственников, проживавших в квартирах. Им придется платить больше, все-таки 6 кв.м и, предположим, 0,1 кв.м стоят по-разному. А тем, кто строил бизнес на приезжих, до сих пор ничего не грозит. Они по-прежнему могут прописать кого угодно и сколько угодно. Впрочем, выход есть. Сейчас Государственная Дума разрабатывает законопроект, запрещающий регистрировать более одного человека на шести квадратных метрах, не состоящего в родственных связях с собственником. К примеру, площадь квартиры — 60 квадратных метров. Следовательно, в нее можно будет прописать только десять человек (не родственников). Тогда и вопрос с «резиновыми квартирами» сойдет на «нет».