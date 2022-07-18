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Все не так с Ботаническим садом

Какие проблемы выявлены в сургутском Ботаническом саду?

Все не так с Ботаническим садом
Фото: siapress.ru

Представители Общероссийского народного фронта в Сургуте заинтересовались юридическим статусом Ботанического сада – с одной стороны, он находится на территории муниципального парка, а с другой – огражден забором от горожан, а учены СурГУ ведут там свою деятельность.

«Я не против Ботанического сада и всего, что связано с университетом. Но на каком юридическом основании часть парка была огорожена и передана Сургутскому госуниверситету? Получается, землю огородили какие-то люди ведут там какие-то работы с 2001 года. А для посещений жителями эта территория закрыта, хотя земля в общем пользовании числится», – прокомментировал представитель ОНФ Рустем Юсупов.

В администрации отметили, что представители СурГУ здесь высаживают растения, которые нетипичны для севера. На территории представлены коллекции дубов, кленов, каштанов, а также других растений. Большинство саженцев имеет бирки и таблички с названиями. Именно вуз участвовал в реализации проекта, который не завершен до сих пор.

«Историю вопроса надо поднимать, потому что начиналось в то время, когда главой города был Сидоров. И какие-то соглашения еще оттуда идут. А администрации потом просто поддерживала ту научную деятельность, которая там ведется. Сейчас думаем, что делать с этой территорией. У нас есть для этого специальная площадка для обсуждений», — сообщил директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Роман Богач.

Доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ Глеб Кукуричкин рассказал, что Ботанический сад проектировался изначально, есть специальное свидетельство. Однако в наши дни дело застопорилось, власти сделали акцент на обустройство других территорий экопарка «За Саймой». Забор был поставлен после того, как на участке появились ценные посадки. «Лесопарковое хозяйство» помогло с освещением. Представители вуза сами занимаются работами в саду, полагаясь на помощь спонсоров и волонтеров. В минувшие выходные, например, горожан приглашали на субботник.

«Нужно сделать хотя бы программу минимум. Проложить дорожки, водопровод. Сейчас уходом за растениями занимаются научные сотрудники СурГУ и студенты», – добавил Кукуричкин.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов подчеркнул, что благоустройство Ботанического сада зависит от финансирования. В ближайшие три года никаких работ не предусмотрено.


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Сегодня в 16:56, просмотров: 75, комментариев: 0
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