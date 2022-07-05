Юрист рассказал, что нужно знать о трудоустройстве подростков

«Моя пятнадцатилетняя дочка хочет немного подзаработать на летних каникулах. Как поступить, чтобы ее не обманули и выплатили зарплату?» – спрашивает читательница siapress.ru Виктория Семенова.

О том, что важно знать родителям из Югры про трудоустройство подростка – отвечает директор юридической практики и эксперт по ТК РФ в SuperJob Александр Южалин.

Прежде всего нужно убедиться, что трудовые отношения будут оформлены официально. Уточните, будет ли работодатель заключать с подростком договор, и если да, то какой? Только официальное трудоустройство (когда заключается именно трудовой договор) гарантирует соблюдение прав несовершеннолетнего. В остальных случаях обман, к сожалению, не исключен.

В трудовом договоре обратите внимание на следующие условия:

В чем заключается работа, на которую принимают подростка?

Где находится место работы?

Каким будет режим работы?

Какой размер заработной платы предусмотрен и в какие дни она должна быть выплачена?

На какой срок заключается трудовой договор?

Все устраивает? Ваш ребенок может подписывать договор. В случае обмана наличие трудового договора позволит отстоять его интересы.

С какого возраста можно заключить трудовой договор

Общий возраст для заключения трудового договора — 16 лет. То есть если вашему сыну или дочери исполнилось 16, он/она может самостоятельно, не спрашивая ни у кого разрешения, устроиться на работу.

При соблюдении отдельных условий трудовой договор может быть заключен и раньше. Можно устроиться на работу и в 14 лет, но:

необходимо письменное согласие одного из родителей и органов опеки и попечительства;

работать можно без ущерба для обучения.

Если общее образование уже получено, то можно устроиться на работу с 15 лет, без согласия родителей и органов опеки.

Трудоустроиться в возрасте младше 14 лет можно лишь в том случае, если это творческая работа в кино, театре, цирке или концертной организации. В этих случаях договор от имени подростка должен подписать один из родителей, и нужно получить согласие органов опеки и попечительства.

На какой работе нельзя работать несовершеннолетним

До достижения 18 лет подросток не может быть принят:

на работу с вредными условиями труда;

на работу, которая может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания);

на работу, где необходимо поднимать тяжести свыше установленных норм.

Продолжительность рабочего времени в неделю и в день будет зависеть от возраста и от того, учится ли подросток параллельно с работой.

До 16 лет – не более 24 часов в неделю.

От 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю.

В период каникул:

От 14 до 15 лет – 4 часа.

От 15 до 16 лет – 5 часов.

От 16 до 18 лет – 7 часов.

При совмещении работы и обучения:

От 14 до 16 лет – 2,5 часов.

От 16 до 18 лет – 4 часа.

Какие документы потребуются

Для приема на работу нужно предоставить комплект документов (помимо согласия родителей и органов опеки). В их число входят:

паспорт;

трудовая книжка (если она была оформлена ранее, и работник от нее не отказался) и/или сведения о трудовой деятельности — за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС) — за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

документ об образовании (если требуется соответствующее образование или подготовка);

документ воинского учета (если молодой человек встал на учет в военкомат).

Также потребуется пройти обязательный медицинский осмотр. Медосмотр проводится за счет средств работодателя. Допуск к работе может быть разрешен только в случае, если такая работа не противопоказана подростку.

С момента заключения договора несовершеннолетнему работнику будет начисляться страховой и «пенсионный» стаж. Работодатель обязан уведомить Пенсионный фонд РФ о приеме на работу несовершеннолетнего работника.