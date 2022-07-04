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Как купить полис ОСАГО и не нарваться на мошенников? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Всероссийский союз автостраховщиков дал рекомендации, как не оплошать при покупке ОСАГО

Как купить полис ОСАГО и не нарваться на мошенников? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«Собираюсь покупать полис ОСАГО, но боюсь нарваться на аферистов. Как отличить мошенников от настоящих страховщиков?» – спрашивает сургутянин Ян Сысоев.

Отвечает заместитель исполнительного директора Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС) Сергей Ефремов:

Поддельные документы в основном печатаются на простом цветном принтере, но также могут встречаться и подделки, выполненные на хорошей бумаге с водяными знаками и печатями. Они лишь имитируют оригинальный документ страхования, так как официально такой экземпляр полиса ОСАГО не будет оформлен ни в одной страховой компании.

Бывают и случаи, когда злоумышленники под видом страховых агентов заранее оформляют полис у страховой компании, а после, делая множество копий оригинального документа и вписывая туда нужные данные, продают подделки ничего не подозревающим водителям.

«Автомобилистам следует быть внимательнее, так как в интернете стало появляться все больше фишинговых сайтов и контактов мошенников, которые под видом страховых посредников предлагают свои сомнительные услуги. К сожалению, автовладельцам, купившим полис у мошенников, после попадания в ДТП будет отказано в выплате. Поэтому стоит покупать полис ОСАГО только в официальных точках продаж, у официальных страховых посредников, на сайтах и в приложениях страховых компаний. А также тщательно проверять указанные данные о транспортном средстве, собственнике и водителе. Автовладельцы, которые уже приобрели страховку и хотят убедиться в его подлинности, могут сделать это сразу несколькими способами, — отмечает заместитель исполнительного директора Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. — Во-первых, стоит проверить, имеет ли компания лицензию на продажу страховых полисов на сайте Банка России. Во-вторых, пробив серию и номер действующего страхового полиса на сайте РСА, можно изучить всю информацию об автомобиле, который указан в документе. И, наконец, проверить достоверность полиса можно также через QR-код, который печатается в верхнем правом углу страхового полиса. Наведя на него сканер смартфона, можно сверить срок действия и дату выдачи полиса, а также проверить достоверность информации о VIN-коде, госномере, марке и модели машины».


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Сегодня в 13:50, просмотров: 50, комментариев: 0
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