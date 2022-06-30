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В каких случаях можно остаться без страховых выплат? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Специалист в области страхования рассказал, когда можно остаться без выплат

В каких случаях можно остаться без страховых выплат? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Фото: unsplash.com

«Планирую застраховать квартиру на время отъезда. Подскажите, в каких случаях можно остаться без выплат?» – спрашивает сургутянка Милана Астапова.

Отвечает замдиректора департамента урегулирования убытков по корпоративным видам страхования «Согласия» Алексей Косенцов:

Страхование квартир – надежный финансовый инструмент, для того, чтобы компенсировать потери при пожарах и затоплениях. Страховое покрытие по нашим классическим продуктам дает довольно широкое покрытие возможных рисков. Однако есть несколько моментов, которые владельцы недвижимости могут упустить и в итоге остаться без страховых выплат.

Например, бывает, что обладатель полиса забыл продлить договор, и при произошедшем ЧП обращается к страховщику, когда срок действия документов уже истек. Или событие случилось на иной территории, чем указано в договоре. Такие эпизоды возможны, когда в собственности у клиента есть несколько квартир, одну из которых он забывает страховать.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 86, комментариев: 0
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