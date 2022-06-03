Что и как имеет смысл приватизировать в Сургуте

Сургут готовится к приватизации некоторых муниципальных унитарных предприятий – Горсвета, Комбината школьного питания и Хлебозавода. Пока речь идет о переводе их в статус коммерческих предприятий, учредителем и владельцем которых останется городская администрация. Ведущие проекта «О чем говорят» Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили – какой смысл в сохранении этих предприятий, можно ли получить от их приватизации какой-то реальный профит для города в виде настоящих и нужных проектов, и почему нет никакого разговора про такую категорию, как «вечное обременение». Подробности – в видео и расшифровке.

Д.Щ.: Меня зовут Дмитрий Щеглов. Это «О чем говорят». Мы продолжаем. Тарас Самборский также на связи. В первом эпизоде мы поговорили про снос сургутского ж/д вокзала, почему это очень плохая идея и то, что нам нужно сделать, чтобы прекратить это откровенно вандалистское решение. Посмотрите, если интересно.

И сейчас перейдем ко второй теме, которая была интересна на этой неделе – это приватизация муниципальных предприятий. Есть федеральная установка, согласно которой до 2025 года муниципалитеты должны избавиться от непрофильных активов в той части, которая касается конкурентного рынка. То есть, если предприятие находится в муниципальной собственности, является муниципальным унитарным предприятием, у нас таких есть несколько довольно крупных, и присутствуют на каком-то конкурентном рынке, то город, муниципалитет должен от них избавиться в том или ином виде.

Форматы бывают разные, мы с тобой сейчас их обсудим. Но факт в том, что в настоящий момент идет обсуждение о приватизации муниципального Хлебозавода, Комбината школьного питания и Горсвета. Неизбежен разговор о приватизации в том или ином виде Городских тепловых сетей и Горводоканала. Но это будет чуть позже. По этому поводу есть некоторые законодательные процессы, которые могут остановить вот эти именно, которые касаются конкретно Водоканала и Теплосетей.

Но сейчас Хлебозавод, КШП, Горсвет. Как думаешь, для города было бы правильным решением избавиться от этих активов, передать их в частную собственность, либо, как одна из опций, которая сейчас, как я понимаю, главенствует в городской администрации, можно просто ограничиться переводом их в форму собственности ООО, общество, в котором 100процентным участником останется администрация Сургута и, в принципе, политес соблюден, законодательство соблюдено, МУПа больше не существует, но город по-прежнему владеет этим самым активом в виде Горсвета, Хлебозавода и КШП.

Т.С.: Смотри, например, Горсвет. Для меня вообще эта контора много лет кажется очевидно уже частной, потому что чиновники разных-разных ведомств и разных периодов городской власти успешно ее и администрировали, и модерировали там, значит, немалые финансовые бюджетные потоки. Для меня очевидно, что возьмите, отдайте ее, продайте и не занимайтесь вы этой тупой коррупцией. Потому что реально смешно наблюдать, как в одночасье, я не знаю, за пару дней Сургут перед Новым годом, если ты помнишь, засияли центральные улицы этими гирляндами а-ля Советский союз, между фонарными столбами.

То есть, что это был за проект, для чего он нужен, куда вы уже столько светового шума и мусора делаете? То есть это значит, надо было срочно освоить какую-то строчку бюджета, иначе бы она потерялась в следующем бюджете. Вот. То есть с Горсветом это, мне кажется, понятно. Занимайтесь освещением, занимайтесь какими-то световыми городскими рекламами и уходите в конкурентную среду. Пожалуйста.

Комбинат школьного питания, опять-таки, мне кажется, скорее, это правильным, чем неправильным, потому что это тема общепита, мы ее очень много обсуждаем с тобой: это конкурентная среда, создайте в конкурентной среде несколько условий для ее, скажем так, спокойного существования, освободите от налоговой нагрузки и выдавайте государственные или муниципальные заказы на обеспечение обедами детских дошкольных учреждений, школ, университетов. В том мире, о котором я могу судить, наблюдая за ним, питание в учебных заведениях отдано на аутсерсинг, никакой проблемы с этим нет. Обеспечьте элементарно контроль, только не тотальный контроль, который будет гнобить бизнес, а тот контроль, который действительно создаст безопасность для потребителей и живите спокойно.

С Хлебозаводом история посложнее, потому что, с одной стороны, это типа наше все, это старейшее предприятие пищевой панели Сургута…

Д.Щ.: И руководит им крайне авторитетный человек, без всякой иронии, действительно, очень известный и очень хороший руководитель.

Т.С.: Да, да, да. Но, с другой стороны, Хлебозавод он, очевидно, что это конкурентная среда, если надо обязательно соблюсти это данное условие по выходу в конкурентный рынок. Возможно, именно по Хлебозаводу, если он является для нас определенным символом, подошла бы эта модель со 100-процентной муниципальной собственностью ООО.

Но тут надо задавать вопрос: с какой целью? Контролировать, что? Контролировать менеджмент, контролировать его финансы? Контролировать производство его инвестиций, этого предприятия? Или контролировать цены для потребителя? Это очень интересный вопрос, на который надо ответить. Должно ли государство или муниципалитет контролировать цены на хлеб, и как это вообще должно осуществляться? Позволяет ли пребывание предприятия в 100% контроле муниципальном обеспечить какую-то социально-приемлемую цену на основные виды продукции Хлебозавода. Я не знаю, как это обеспечить административным путем.

Мы понимаем, что экономических законов, которые могут контролировать контроль за ценами, не существует. Любой контроль государства над ценами приводит к дефициту, к распределению и к созданию черного рынка. Но в случае с той нишей, которую занимает Хлебозавод, будет не черный рынок, просто будет конкурентный рынок, и другие производители хлеба, хлебобулочных изделий, соседи наши, Нижневартовск, Омск, какие-то пекарни в Сургутском районе есть, они просто заполнят эту нишу. Вот и все. Как только муниципалитет начнет контролировать цены на хлеб.

Соответственно Хлебозавод, ведь является предприятием, которое живет по экономическим законам. Хлебозавод должен, муниципальное ли это предприятие или не муниципальное, частное, соблюдать те же законы экономики, как и любой его другой конкурент. Все. Мне не совсем ясно, какую выгоду будет город преследовать, если Хлебозавод останется муниципальным. Если вспомнить историю почти двухлетней давности, по-моему, когда его хотели так вот отщипнуть от бюджета. Там конкретно общественность возбудилась из-за того, что Хлебозавод хотели фактически за бесценок утащить из муниципальной собственности. Вот это несправедливо.

Соответственно мы подходим к пункту №2. А какую выгоду преследует Сургут для своего бюджета при этих приватизационных процессах? Например, опять-таки, с Горсветом, там мне вообще все понятно: выставить максимальную цену, покупайте-продавайте, свалите и не ходите, не мешайте нам работать. А Хлебозавод? Там есть сложившийся менеджмент, сложившаяся система управления. Кто первый претендент на приватизацию? Я допускаю, что нынешняя команда. Я допускаю, это логично, так очень часто и бывает. А готова она выплачивать какую-то максимальную цену по рынку за приватизацию этого актива муниципального на сегодняшний день? Если не готова, то как поступать? Проявить какое-то определенное уважение по отношению к Сергею Пустозерову, его команде, сделать какой-то дисконт и типа идите, дальше работайте. Но тогда это ломает логику приватизационного процесса. Правда?

Вот это все очень такие моменты тонкие. Поэтому, возможно, действительно, если город считает, что Хлебозавод — это стратегическое предприятие, которое надо продавать либо за очень дорого, либо оставлять в своей фактической собственности, под своим контролем 100-процентным, как социальное предприятие, исходя из этого город должен принять решение. Если это социальное предприятие, тогда оставьте его социальным и больше не заикайтесь о приватизации. Если его надо продавать и находятся покупатели, продавайте, но потому что для нас эти формулировки: что такое «непрофильный актив, конкурентный рынок», что такое непрофильный актив для города на 62-ой параллели северной?

Да, если мостик бросать в сторону ГТС, Горводоканала? Это профильные, не профильные активы? Это все интересно. Если бы город застраивался не тем методом, которым он застраивается последние 30 лет, а планомерно бы уходил от монополии поставщиков тепла и воды и создавал бы индивидуальные жилищные проекты множество, то есть уводил бы домохозяйства в индивидуальное жилье или в малоэтажное жилье, то на сегодня в Сургуте было бы несколько операторов, а возможно, десятков операторов по поставке энергетических ресурсов, газа, воды, канализации. Это вот так работает во всем мире. Так ты уходишь от монополии.

Город выбрал другую стратегию своего развития. Он строит крупные микрорайоны, которые насажает на муниципальные сети. Ну, и получайте, вы вынуждены эти муниципальные сети держать в своих руках, поддерживать, инвестировать в их дальнейшее развитие, в сохранение приемлемого технического состояния.

Но, скажем так, вообще приватизация муниципальных активов — это было бы очень хорошо, если бы не было так плохо. Вот хотят приватизировать городские власти помещение Агентства воздушных сообщений на улице Ленина. Я писал статью, мы разговаривали тоже: вы с какой целью хотите приватизировать? Просто получить 240 млн рублей в городскую казну? Очень хорошо. Вы их проедите за неделю эти деньги. А что в результате город получит? И тут тоже развилка. Может быть, тоже оставить какое-то общественное пространство, какое-нибудь развивающееся, социальное, учебное пространство, театр, студию, галерею, какой-то обучающий центр, собрать в него те маленькие бизнесы, которые вынуждены сегодня за коммерческие деньги арендовать множество точек. Вот развилка? Развилка. А подумать надо? Надо подумать. А просто так продать, всегда можно продать.

И таких объектов, если пособирать их по Сургуту, очень много. Может быть, надо городским властям создать какую-то приватизационную программу, какой-то меморандум, вот наши принципы такие: это мы будем точно продавать, оно нам не надо, оно болтается под ногами, а вот это мы, пожалуй, что и сохраним. И тут вот интересная вещь. Но самое главное, если тему приватизации этих объектов и будущих, стратегически важных для Сургута, обсуждать, я нигде не слышу, может быть, я просто нигде не слышу, пусть тогда меня поправят, от ответственных чиновников такое выражение, как «вечное обременение».

То есть любая продажа, любое отчуждение муниципального актива в пользу частного оператора несет в себе риски будущего перепрофилирования этого объекта. Ну, вот сегодня это Хлебозавод, а завтра новый менеджмент построит там, я не знаю, дом жилой в 100 этажей. Вот. Это абсолютно распространенная практика. Мы же понимаем эти риски. Вот он скажет: мы как частная компания не вытягиваем этот бизнес, без дотаций мы умрем, все, до свидания, мы эту собственность, весь этот земельный участок отдаем под девелоперский проект. Входит это в противоречие с городскими интересами или не входит? Хочет город там очередной жилищный микрорайон или нет? Как он будет выглядеть? Это я, как варианты говорю. А может быть Хлебозавод перепрофилируется в Ликероводочный завод? Надо это городу или не надо? Это все вопросы.

И, соответственно, если город определяет для себя ценность того или иного муниципального актива на сегодняшний день и хочет этот актив продать, он должен выставлять в договоре купли-продаж так называемое «вечное обременение». Какой бы новый владелец не приобретал бы собственность ту или иную муниципальную, даже если это будет вторые, третьи, четвертые руки, это вечное обременение по профилю должно переходить. Вероятно, данный профиль надо делать условным, общим, рамочным, не буквальным, потому что мир меняется, понятно. Сегодня тот же процесс изготовления еды для школьников выглядит вот так, а завтра он будет выглядеть по-другому. Тем не менее, просто продать и выручить какие-то деньги, этого мало, мне кажется.

Тут надо смотреть, первое: на что эти деньги идут, а я бы их сразу выводил на дополнительные внебюджетные расходы Сургута. Например, мы продали там компанию Горсвет и за 100 млн рублей мы сделали благоустройство Саймы на таком-то участке. Вот тогда люди будут видеть, что точно приватизация реально оставляет след. Мы продали там Хлебозавод, Горводоканал, ГТС. Ради Бога! Мы построили на эти деньги, нет, не 10 новых школ, это государственная обязанность, должны и так финансировать, мы построили на эти деньги Планетарий, мы вложили эти деньги в реконструкцию сургутского аэровокзала, в какой-нибудь крутой театр «Петрушка». Вот тогда приватизация будет понятна горожанам. Они будут чувствовать, что что-то происходит с бюджетными деньгами правильное, а не только они уходят на поддержание зарплат бюджетникам. Я вижу так.

Д.Щ.: Да. У меня такая мысль... Она, может быть, не совсем корректная, но, представляешь, если город тратит из своего бюджета около 1 млрд рублей на то, чтобы оплачивать обеды школьникам... Представляешь себе, если бы этот 1 млрд выбросился бы в конкурентный рынок общепита, который бы начал бороться за какие-то контракты, за отдельные школы, отдельные точки общепиты, и какой бы импульс они бы получили для своего развития, если бы они еще дополнительно начали делать школьную еду, какие-нибудь цеха можно было бы там открывать, как бы там можно было бы развивать все кафе, рестораны и так далее. Возможно, было бы такой интересной не бессмысленной мерой господдержки....

Т.С.: Так живет весь мир. Безусловно, это было бы огромным импульсом. А представь, эти сотни миллионов, если не миллиардов денег, которые город тратит на уличное освещение, световую рекламу, подготовку к каждому празднику не через Горсвет, а в конкурентную среду. Чем это плохо? Это реально будет развивать город. Поэтому есть активы, которые надо отдать, но подумать, с какой целью, не просто проесть. Есть активы, которые чисто психологически, морально город не готов от себя отпустить. Ну используйте лазейку со 100-процентным контролем, как будто бы в частном бизнесе. Есть, видимо, активы, которые уж точно надо тысячи раз считать-пересчитывать, как с теми же ГТС. Да? Как бы не хотелось их отдать в конкурентную среду, но весь анализ подобных сделок в нашем регионе говорит о том, что никаких больших преференций потребители не получили. Может быть, это основание для какого-то разумного подхода, а не для механического исполнения нормы закона. Вот и все.

Д.Щ.: Что ж, мы будем завершать наш разговор на этой неделе. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш Телеграм-канал, читайте нас непосредственно на сайте siapress.ru. И через неделю снова встретимся, снова поговорим о том, что было самым интересным. До свидания!

Т.С.: До свидания всем! Всем пока!